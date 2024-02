Kdy změnit práci? 5 varovných signálů, že je už nejvyšší čas!

Pro jednu je změna pracovního postu nebo rovnou profese okamžikem, který jí vlije energii do žil, druhá ji přitom může vnímat jako ránu pěstí do břicha. Cítí se ztraceně. Ať už patříte do jedné nebo druhé skupiny, fundované tipy na téma, kdy je ten správný čas na odchod, kde hledat nové uplatnění nebo zda se rekvalifikovat, přijdou vhod každé z nás.

Žádná práce není dokonalá

To všechny tušíme a mockrát jsme se o tom přesvědčily. „Jenže existují varovné signály, které byste neměla přehlížet. Těch hlavních je pět,“ říká Jan Urban, lektor a vedoucí partner vzdělávací a poradenské činnosti Consilium Group.

1. Vývoj mzdy neodpovídá vývoji vašich schopností. Vaše schopnosti a zkušenosti od nástupu podstatně vzrostly, ale odměna se příliš nezměnila, byť noví pracovníci nastupují na podobná místa za vyšší plat. O navýšení platu požádejte, když to nepomůže, poohlédněte se po jiném místu.

2. Ve vaší organizaci již nelze postupovat. Jste-li ambiciózní a přesvědčená, že máte na víc, je tato okolnost důvodem k odchodu.

3. Práce začíná nepříznivě ovlivňovat váš život. Jste v neustálém stresu, ten přenášíte domů, začínají vás pronásledovat zdravotní problémy, které s vaší prací souvisejí.

4. Práce vás přestala bavit. Pokud tomu tak dříve nebylo, je načase zvážit jinou příležitost. S poklesem spokojenosti a motivace k práci bude totiž klesat i vaše výkonnost a s ní i spokojenost zaměstnavatele s vámi.

5. Špatné vztahy na pracovišti. Máme tendenci je omlouvat, přehlížet, někdy i bagatelizovat s vírou, že se to musí zlepšit. Většinou však tomu tak není.

Kdo aktivně hledá novou práci, měl by klást důraz na to, aby budoucího zaměstnavatele dobře poznal, třeba na přijímacím pohovoru ve způsobu, jak k adeptům zástupci firmy přistupují. „Máte-li pocit, že s lidmi na druhé straně stolu pracovat nechcete, ať již proto, že jednají povýšeně, nedali si čas, aby se s vašimi podklady seznámili, anebo vám prostě jen ,intuitivně‘ nesedí, zkuste to jinde. První dojem, a to i z firmy, bývá poměrně přesný,“ radí autor knížky Vezměte život do svých rukou Jan Urban.

POZOR NA UKVAPENÁ ROZHODNUTÍ

Pomáhá tápajícím klientům s volbou práce, hledá s nimi ten správný kariérní směr. „Kombinuji při tom několik technik, jako je koučink, poradenství či terapeutické prvky. Pracuji s překonáváním obav a zvyšováním sebedůvěry,“ vysvětluje Tereza Ščerbová, kariérní poradkyně, koučka a lektorka, která se pohybovala v oblasti lidských zdrojů třináct let.

Jaké záležitosti by měl mít člověk zpracované, než podá zaměstnavateli výpověď?

Měl by si dobře zanalyzovat, co mu na současné pozici vyhovuje, a co naopak vadí. Je to nezbytné k tomu, aby s výběrem nové práce neudělal stejnou chybu a situace se u nového zaměstnavatele neopakovala. Také je dobré se zorientovat na trhu práce a vědět, jaká je situace v odvětví, ve kterém se chci o práci ucházet. Rovněž doporučuji zvážit finanční situaci. Můžete zůstat pár měsíců bez příjmu, nebo potřebujete, aby vám nové zaměstnání navazovalo na to dosavadní?

Kdy změnu v pracovní sféře rozhodně nedělat?

Při první nespokojenosti. Nechte si čas na rozmyšlenou v délce pár týdnů. Určitě zpozorněte, pokud v oboru, ve kterém chcete pracovat, panují nepříznivé podmínky a hrozí propouštění. Na druhou stranu, stoprocentní jistotu nemáte ani ve svém současném zaměstnání a odvážnému štěstí přeje. Změnu práce bych velmi zvažovala i v situaci, kdy vás čeká nějaký větší zdravotní zákrok a dlouhodobější pracovní neschopnost. To není úplně ideální začátek v nové práci.

Jak efektivně vyhledávat nové příležitosti?

Obecně doporučuji kombinovat vždy více zdrojů hledání (pracovní portály, sociální sítě, známí, personální agentury a další). Pro každý typ pozice je vhodný jiný kanál. Informace z této sféry najdete třeba i na mém webu Terezascerbova.cz. Jedná se o Průvodce úspěšného kandidáta – 55 tipů, kde najít novou práci. Základním předpokladem pro úspěšné nalezení práce je mít profesionálně zpracovaný životopis na míru a motivační dopis (zejména pokud měníte obor práce). Často kandidáti promarní několik měsíců tím, že posílají špatně sestavený životopis a nikdo je nezve na pohovory.

TISÍCE NA KURZ

Dobrá zpráva pro ty z vás, které by si rády rozšířily obzory a dovzdělaly se. Stát, respektive úřad práce, nabízí pestrou škálu rekvalifikačních kurzů. Za loňský rok si tímhle způsobem zvýšilo šance najít svůj vysněný „džob“ více než deset a půl tisíce lidí.

„Nejčastější rekvalifikací jsou kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, pro pracovníky v sociální oblasti, účetnictví a orientované na osobní služby,“ vyjmenovává Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce ČR. To se nejčastěji týká lidí s výučním listem, základním vzděláním a nad padesát let.

Zájemce o kurz hrazený úřadem práce musí splnit několik podmínek – být v evidenci Úřadu práce ČR a mít předpoklady požadované v rámci konkrétního kurzu. Tedy stupeň vzdělání, dovednosti a znalosti a jistou zdravotní způsobilost pro výkon nové profese. V případě, že člověk bez vážných důvodů (změna zdravotního stavu, stěhování) rekvalifikaci předčasně ukončí, musí kurzovné, případně veškeré výdaje, zaplatit sám.

Úřad práce poskytuje příspěvek až do výše padesáti tisíc i těm, kteří si kurz vyberou sami. „Jde o zvolenou rekvalifikaci. Právě na tento typ kurzů se úřady práce v současné době zaměřují především. Jde víceméně především o vzdělávání on-line formou,“ zdůrazňuje tisková mluvčí.