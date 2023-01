Když je zdravý životní styl posedlostí: Kdy je snaha o dokonalost za hranou?

Zdravý životní styl má celou řadu pozitiv, stejně tak se ale může stát nebezpečnou posedlostí. Jak může honba za štíhlejším a zdravějším tělem narušit psychickou pohodu či dokonce přivodit zdravotní potíže? Jak si stanovit rozumnou hranici zdravého životního stylu?

Posedlost vlastním tělem narušuje mentální zdraví Řada článků, televizních reklam, influencerů a dokonce i odborníků hlásá, abychom se intenzivně věnovali svému tělu, starali se o své zdraví, pravidelně sportovali, zdravě jedli a ženy se hýčkaly v kosmetických salonech a nebály se ani návštěvy plastického chirurga. Jsou však tyto rady opravdu nad zlato, nebo vedou k tomu, že se to člověku naprosto vymkne z rukou a o svůj zevnějšek se začne starat až s přehnanou pečlivostí? Z honby za zdravým stylem skutečně může stát nebezpečná posedlost. Pokud se pro vás zdravý životní styl stane povinností, kdy se budete neustále z něčeho obviňovat (dnes jsem nestihla jít cvičit, snědla jsem k obědu zákusek apod.), bude to nejen kontraproduktivní, ale může to vést až k psychickým potížím a narušení vašeho mentálního zdraví. Jak na změnu životního stylu? Podívejte se na video:

Jsou na vině sociální sítě? Velkou měrou se na tom skutečně podílejí sociální sítě. Shromažďuje se na nich totiž až enormní množství těch, kteří prezentují sami sebe a svůj život jako dokonalý. To má negativní dopad nejen na ty, kteří tyto lidi sledují, ale i na ty, kteří se takto prezentují. „Zejména mladí lidé mají v online světě často pocit, že nejsou dost dobří. Ať už je to pravda nebo jen jejich iluze, tak místo toho, aby se snažili hledat cesty, jak své tělo a mysl dostat do ideální kondice a díky tomu se stali celkově lepším člověkem, tak přemýšlejí, co by na svém těle ještě vylepšili prostřednictvím plastického chirurga, nesmyslnými dietami nebo pomocí nějakého filtru," říká svůj názor hlavní trenérka Tereza Kompánková z Fitness Clubu Contours.

Nesmysl je i vyloučení lepku Hubnutí postavené na stravě bez lepku patří stále mezi jedno z nejoblíbenějších, přitom nejste-li člověk trpící zdravotními problémy či alergiemi na lepek, je nesmysl ho ze stravy vylučovat. Základem je jíst kvalitní, čerstvé a průmyslově nezpracované potraviny, ne držet nesmyslné diety či dokonce hladovět. To potvrzuje i zakladatel Farmy Živina soustředící se na rozumné stravování Martin Kudera, který říká, že nejíst špatně je základ, který se naučil od babičky: „Od dětství mi připomínala, že jíst se má vše v rozumné míře, že přidávat ovoce a zeleninu do každodenního příjmu má smysl a že strava je stavebním kamenem dobrého bytí," říká Martin Kudera a dodává, že pro něj samotného má navíc smysl pečovat o střevní mikrobiom, proto do svého jídelníčku denně zařazuje fermentované potraviny jako kimchi a probiotický ocet.

Pozor na trendy na úkor zdraví Kromě posedlostí dietami jsou nebezpečné i další trendy z oblasti zdravého životního stylu, které jsou často postavené na vědeckých průzkumech. Věděla jste třeba, že podle vědců časné vstávání přispívá k větší výkonnosti? Toto tvrzení vyšlo před několika lety ve francouzském týdeníku L ́Express a psalo se tam, že lidé, kteří vstávají každý den za úsvitu, se cítí mnohem lépe, jsou výkonnější a mají pozitivnější přístup k životu. Pokud se však tohoto trendu budete celoročně držet, připravte se na to, že v červnu budete muset ráno z postele ještě před tím, než odbije pátá. Opravdu to bude stát za to? Výživová poradkyně Věra Burešová z center pro výživu a hubnutí Naturehouse to tak jednostranně jako vědci z Paříže nevidí: „Vstávání za úsvitu má své kouzlo a může přispět k vyšší produktivitě, ale stejně tak ji může rapidně snížit. Každý z nás má totiž individuální spánkový rytmus a někomu brzké ranní vstávání nevyhovuje. A nepomůže ani to, že půjdete dříve spát." Ostatně na podobném principu funguje naše tělo i v případě snídaně. Pro některé je snídaně základ dne, jiní snídani vynechávají a jedí až později dopoledne.