Když k životu stačí jen málo: Přemýšlíte o životě v tiny house?

Trend tiny houses do Česka přišel už před několika lety, nicméně stále jde o relativně nový fenomén, který má své kouzlo, ale i úskalí. Čím si malé domky mnohé získaly a na co si dát pozor, pokud jste se rozhodli nějaký také pořídit?

Co je tiny house

Tiny house je označení pro mobilní domek určený k celoročnímu bydlení zpravidla s užitnou plochou mezi 12 a 35 metry čtverečními. Nejčastěji se staví jako dřevostavba na podvozku s koly, který umožňuje jeho snadnou přepravu. Ale pozor, aby se mohl po českých komunikacích pohybovat legálně, musí mít podvozek příslušnou homologaci a samozřejmě registrovanou SPZ.

Díky tomu také vznikl častý omyl, který mezi lidmi panuje, a sice že se tiny house dá umístit bez povolení na jakýkoli pozemek. Ale pozor, pokud je určený k bydlení, pohlíží na něj příslušné úřady jako na stavbu, a podléhá tudíž jejich schválení. Někteří se snaží obcházet pravidla tím, že domek ohlásí jako včelín či sklad nářadí, pokud však úřady – třeba kvůli „přičinlivým“ sousedům – zjistí, že v něm bydlíte, vystavujete se riziku opletaček. Vždy je proto nutné prodiskutovat umístění této stavby na příslušném stavebním úřadě. Někde bude stačit, když zakryjete podvozek, jinde mohou požadovat pevné spojení stavby se zemí…

Rychle, levně, nezávisle

Tiny houses využívají nejčastěji technologii dřevostaveb, protože výstavba je pak rychlá a vyjde výrazně levněji než konvenční dům. A to je jejich hlavní výhoda. Většina majitelů je volí, protože nechtějí nebo nemohou dlouhodobě zatížit svůj rozpočet hypotékou. A mnohdy také proto, že tiny house lze snáze realizovat svépomocí, což představuje další úsporu financí. Jeho výstavba vyjde na několik set tisíc korun v závislosti na zvoleném postupu, skladbě stěn a volbě materiálů i vnitřního vybavení. Nejluxusnější tiny houses mohou samozřejmě stát i několik milionů. Další výhodou kromě nižší ceny je nezávislost na sítích, pokud zvolíte tzv. offgrid verzi.

Jakou konstrukci zvolit

Stejně jako u standardní dřevostavby i zde máte na výběr z difuzně otevřené či difuzně uzavřené konstrukce. U uzavřené je skladba stěn provedena tak, aby nedocházelo k prostupu par konstrukcí směrem z interiéru do konstrukce a následně ven. K tomu slouží tzv. parozábrana. Výhodou uzavřené konstrukce je nižší cena, nevýhodou však riziko technické chyby, která může vést k hromadění vlhkosti v konstrukci, a následná degradace dřevostavby.

Z toho důvodu se doporučuje volit spíše konstrukci difuzně otevřenou. Ta částečný přechod vodních par do samotné skladby dřevostavby a následně do exteriéru naopak umožňuje. Díky tomu má stavba možnost vysychat jak do exteriéru, tak interiéru, a dokáže se tak sama regenerovat. Dalšími plusy jsou lepší akustika, bezpečnost konstrukce i ekologičnost řešení.

Fasáda a střecha

Nejčastěji můžete vidět tiny houses s klasickým dřevěným obložením, oblíbený je třeba sibiřský modřín pro skvělý poměr cena/ výkon. Buď můžete dřevo nechat přirozeně zestárnout (zešednout), nebo vás čeká každý rok pravidelná údržba. Někdo proto volí raději plechové obložení pro větší odolnost. Tiny house lze samozřejmě i omítnout, podobně jako jakoukoli jinou dřevostavbu, případně různé plochy kombinovat.

Co se týče střechy, na výběr máte jak z ploché a pultové, tak sedlové.

Záleží jen na vašem vkusu, preferencích, jak využít prostor, ale také na regulativech dané lokality.

Malý, ale komfortní

Největším oříškem bývá vnitřní vybavení. Je možné vybrat některý z již hotových projektů řady architektonických studií, která tento typ stavby v posledních letech v hojné míře navrhují. Výhodou bude promyšlenost do posledního detailu, nevýhodou vyšší cena.

Nebo se stačí řídit základními pravidly zařizování malého bydlení: tedy maximální využití stěn pro úložné prostory, multifunkční vybavení a v neposlední řadě využití vertikály – to platí zejména pro spaní, které se zde z důvodu úspory prostoru velmi často navrhuje v patře.

V tiny housu také logicky najdete spíše sprchové kouty, které zaberou méně místa. Co se týká toalety, řešení se nabízí hned několik v závislosti na možnostech pozemku. Můžete mít klasické splachovací WC, pokud se napojíte na kanalizaci nebo budete mít vlastní ČOV. Tam, kde jsou možnosti omezené, se nabízí např. separační toaleta nebo lidovější varianta – pilinové WC. Moderní luxus představuje toaleta spalovací, která však přijde na 70 tisíc korun a spotřebuje až 1,5 kWh elektřiny na jedno použití. Není-li na pozemku zdroj vody, lze užitkovou vodu řešit nádržemi a systémem pro filtraci dešťovky.

Náš tip

Systém TBF

Systém Two by Four (TBF), někdy nazývaný také lehký dřevěný skelet, sloupkový systém nebo letmá montáž, je konstrukční systém, který vznikl ve druhé polovině 19. století v USA a je nejpoužívanějším systémem moderních dřevostaveb. Za jeho rozvojem stály požadavky na masovost a rychlost výstavby, ale i na lepší tepelnou izolaci objektů. S oblibou se používá právě pro konstrukci tiny houses. Spočívá v tom, že se nejprve vytvoří nosný rám z fošen, který se následně oplášťuje deskovými materiály, v tomto případě na bázi dřeva. (Tollpe)

Mobile hut

Je mobilní domek od ateliéru Artikul pro plnohodnotné bydlení i rekreaci. Má bezúdržbovou fasádu z eloxovaného hliníku. Energii zajišťuje fotovoltaika s baterií, vodu nádrže, teplo dodají krbová kamna nebo plynové topení.

"Článek vyšel v časopise Blesk bydlení 8/23"

