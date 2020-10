Když přístroje pracují za vás: Pračky dávkují prášek, chladnička se hlídá sama

Chytrá domácnost už dávno není pouhou utopií, ale realitou. To že si přes mobil zapnete na chalupě topení už je dnes běžnou záležitostí. Inteligentní jsou dnes ale už i další spotřebiče jako pračky, sušičky či chladničky, které dokáží v podstatě vyprat za vás nebo vám připomenou, že už dochází vajíčka či že jogurty jsou prošlé.

Přijeli jste z dovolené, před pračkou se kupí hromada špinavého prádla, kterou je potřeba co nejrychleji vyprat a usušit, protože děti druhý den odjíždějí na tábor. Za normálních okolností naprosto šílená situace. Začnete vkládat prádlo do pračky, pak spustíte start a po deseti minutách zjistíte, že jste tam zapomněli dát kalhoty, které má syn jen jedny, takže se za každou cenu musí vyprat. A vy se začnete vztekat nad svou zapomnětlivostí. Když máte ale chytrou pračku a sušičku, vůbec se nemusíte stresovat, tohle vše odpadá. Dnes už totiž pračky umí mnohem více než jen vyprat, vymáchat a vyždímat prádlo. Jsou to chytré kousky s umělou inteligencí, které dokáží vyřešit všechny zapeklité situace. Co tedy dnes pračky umí?

Když do pračky zapomenete vložit prádlo, díky dvířkům Add Wash ho můžete přidat i během praní

Pračka propojená s mobilem

Chytrá pračka dnes dokáže sama navrhnout ideální program podle toho, kolik prádla do ní naložíte, dokonce si díky umělé inteligenci pamatuje, které programy používáte nejčastěji a podle toho vyhodnotí, kolik je potřeba vody i pracího prášku. Například pračka Samsung WW90T986ASH/S7 je díky aplikaci SmartThinghs, kterou máte v mobilu, schopná vybrat prací program podle aktuálního počasí a ještě vám poradí, jaký sušící program v sušičce bude nejlepší. Pračka WW90T986ASH/S7

S programem SuperSpeed vyperete várku prádla za pouhých 39 minut, když zapomenete nějaký kousek prádla, díky dvířkům Add Wash ho přidáte k praní. Dokonce můžete na závěr ke ždímání přidat prádlo, které jste vyprali v ruce a chcete ho pouze vyždímat. Technologie Eco Bubble zajistí výkonné praní i při nízkých teplotách. Pračka je navíc tak tichá, že můžete prát i v noci. Parní pračka Samsung WW80T534DAW/S7 má zase velký zásobní na prací prášek a aviváž, takže je můžete naplnit až na měsíc praní a technologie Auto Dispense pak automaticky dávkuje vhodné množství pracího prostředku a aviváže pro každou várku prádla. Pračky si dnes umí i vyčistit zásobní na prací prášek, což je jinak dost otravná činnost.

Pračku můžete ovládat prostřednictvím mobilu

Vyprané a usušené prádlo za 2 hodiny!

Stejně jako pračky, i sušičky už umí myslet za vás - pamatují si programy, které nejčastěji používáte, dokáží získat informace o použitém pracím cyklu a podle toho vybrat ideální sušení. Pokud si pořídíte chytrou sušičku Samsung DV90T8240SH/S7 k chytré pračce Samsung a zvolíte rychlé praní za 39 minut, můžete mít za 80 minut prádlo i usušené a tak už celkem za dvě hodiny můžete do skříně skládat suché a voňavé prádlo.

Sušička Samsung DV90T8240SH/S7 umí usušit prádlo za 80 minut

Chytré ledničky

Inteligencí se dnes nepyšní samozřejmě jen pračky a sušičky, ale i chladničky, které se v případě modelu Samsung Family Hub stávají i komunikačním centrem domácnosti. Samsung Family Hub má na dvířkách dotykovou obrazovku, kde můžete s ostatními členy rodiny sdílet novinky, vzkazy, zobrazovat fotky, přidat nálepky, kreslit obrázky nebo psát poznámky rukou. Dokonce lze přidat i hudební přehrávač.

Model Samsung Family Hub

Nepamatuje si, zda máte doma ještě vajíčka nebo kečup? Žádný problém, zapněte přes mobil kameru naistalovanou uvnitř ledničky a i v obchodě si můžete zkontrolovat, co uvnitř vlastně máte. Chladnička vám hlídá datum spotřeby i vám připomene, že něco došlo.

Taky se vám věčně nevejde celý nákup do chladničky a bezradně přemýšlíte, co nechat venku? Pak určitě oceníte chladničku s mrazákem Samsung 360 ℓ RB36T675CSA/EF, která má běžné rozměry, ale uvnitř mnohem větší prostor. Díky účinné izolaci mohou být její stěny tenčí a tak je uvnitř mnohem více místa. Funkce All-Around Cooling této chladničky ochlazuje každou přihrádku rovnoměrně od jednoho rohu ke druhému. Neustále kontroluje teplotu a cirkuluje studený vzduch strategicky umístěnými průduchy.

Chladnička s mrazákem Samsung 360 ℓ RB36T675CSA/EF