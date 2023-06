Když se omluva nepovede: Toto nikdy neříkejte, pokud nechcete ublížit

Každý z nás někdy v životě slyšel typ omluvy, kdy za prvními vlídnými a očekávanými slovy přišlo slůvko „ale“, po němž následoval výčet toho, co jsme neměli udělat. Jak jsme se neměli tvářit, co jsme neměli říkat. Vše počínající slůvkem „ale“ omluvu zcela degraduje. Po ospravedlnění tohoto typu se obvykle roztáčejí kola hádky, křivdy a ublížení nanovo. Než se omluvit takto, tak raději vůbec!

Omlouvám se, že jsem se tě něčím dotkl

Na první poslech zní tato omluva docela hezky, ale zamyslete se nad ní! Pokud se již rozhodneme omluvit, mělo by být zřejmé, za co konkrétně se partnerovi omlouváme. Čeho ve svém chování litujeme a co bychom nejraději vzali zpět. Z omluvy typu „Omlouvám se ti, pokud jsem se tě něčím dotkl“ lze jen těžko vyvodit, za co konkrétně se partnerovi omlouváme. Buď je v tomto případě viník pohodlný a nechce vynakládat energii na to, aby se hlouběji zamyslel, čím druhému ublížil, anebo je zkrátka alibista, a v podstatě tak opět jen hází vinu a odpovědnost na druhého.