Když slábne erekce aneb Jak vypadá andropauza neboli syndrom stárnoucího muže

Když je nám ouvej, potřebujeme, aby nás někdo blízký, ideálně náš partner, chytl za ruku, objal, pohladil. Jak s muži mluvit o problémech, které přechod přináší? A čím si procházejí muži v tomto období – o jejich přechodu, tedy andropauze neboli syndromu stárnoucího muže se mluví snad ještě méně než o menopauze. Podívejte se na video v úvodu článku, kde vám poradíme, jak projít menopauzou i andropauzou s grácií.

Řekněte si o pomoc

V menopauze jsme kolikrát napjaté až k prasknutí, máme pocit, že náš život se hroutí, vše je špatně nebo jsme podrážděné, lítostivé, vyčerpané. Je důležité naučit se o svých stavech mluvit a prostě svému okolí říct: Cítím se pod psa. Naučte se komunikovat otevřeně a říkejte si o to, co potřebujete. Nečekejte, že vám váš partner vidí do hlavy a že ví, po čem zrovna toužíte. Prostě mu otevřeně kupříkladu řekněte: Potřebuju obejmout, nemusíš vymýšlet řešení.

Obejmout, povzbudit ale potřebují i muži. I oni mají svůj přechod neboli andropauzu. Jak jejich syndrom stárnoucího muže vypadá? Čím si procházejí? Co jim může pomoci? Podívejte se na video v úvodu článku, kde vám odborníci poradí, jak spolu navzájem komunikovat, i vám vysvětlí, čím si ve středním věku procházejí muži.

Partnerem pořadu se stal Feminus, doplněk stravy z čistě přírodních látek bez jakýchkoliv hormonů. Když si na jeho stránkách přečtete zkušenosti reálných žen, které ho užívají, dojdete k závěru, že není třeba se příznaků menopauzy bát a že je lze opravdu ovlivnit. Zkušenosti s Feminusem najdete ZDE

Mužům zase může pomoci Primulus. Kombinace vitamínů, minerálů a výtažků z bylin pomáhá povzbudit imunitu a udržuje optimální hladinu testosteronu. Tady najdete zkušenosti reálných mužů s Primulusem.