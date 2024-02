Když touha vyprchala. 6 rad odborníků, jak vzkřísit vztah a vrátit do něho opět vášeň

Na všem se musí pracovat, abychom měli vytoužené výsledky. V práci, ve škole nebo ve sportu. Vztahy jsou navíc ještě komplexnější, paradoxně v nich snažení a práce postupně upadá. Řeší se místo toho stále zaměstnání, rodinné finance, povinnosti, děti. Pak není ani čas pomýšlet, co vlastně i sám člověk má rád, co mu vyhovuje. Proto by každý měl přidat ruku k dílu a snažit se do svého partnerského života vnést kus své fantazie. Jedině tak může dorazit pocit štěstí a nové vášně. Přinášíme proto několik tipů, na co se ve vztahu zaměřit a jak do něj vnést novou energii a vášeň.

Najděte si společné zájmy

Jedním z důvodů ztracené vášně ve vztazích je to, že partneři nesdílejí mnoho společných zájmů, cílů a tužeb. Jestliže váš partner chce úplně jiné věci než vy, neexistuje příliš důvodů, které by vás mohly udržet spolu. Praktickým řešením může být kompromis. Při komunikaci se proto zaměřte na společné zájmy a potřeby. Existuje nějaký způsob, jak je můžete proměnit ve společné chvíle? Pokud jsou oblasti, které by se mohly překrývat, zaměřte se na ně. Každé malé gesto se nakonec může stát krokem správným směrem. Vypněte tedy televizi a jděte si místo toho spolu zaběhat, zacvičit, zajděte si do kina, na bowling, do nové restaurace, zkoušejte nové věci společně. Zkrátka cokoliv, co vás znovu sblíží.

Nebojte se sdělit si své fantazie

Jestli se chystáte vrátit do vztahu lásku a vášeň, komunikace bude hrát významnou roli v tom, aby se tak stalo. V určitém okamžiku nedostatek vášně ve vašem vztahu nutně začne způsobovat napětí. Promluvit si o všem, co vás trápí a mohli byste ve vztahu vzájemně zlepšit, je skvělým výchozím bodem pro obnovení důvěry. Většina z nás má ve způsobu komunikace přirozeně zaujaté vnímání. Je váš partner spíše tichý posluchač nebo radši mluví, než naslouchá? Možná váš partner preferuje kinestetickou komunikaci a reaguje na podněty doteku, kdy potřebuje mít fyzické ujištění nad verbální komunikací. Neschopnost mluvit stejným „jazykem lásky“ může vysvětlovat, proč ve vašem vztahu chybí vášeň.



"Velice často spolu páry o fantaziích nemluví, tím pak vzniká tak trošku zakázané ovoce, které si chce pak jeden z partnerů realizovat někde jinde. Mám zkušenost s páry, kteří si naopak otevřeně o jejich chutích povídají a tím i zamezují tvorbě nových vztahů, neb si zafantazírují a akceptují se navzájem. A už tím prochází jistou další jiskrou. Jiné páry si u mě řeknou, že je přitahuje někdo další. Tím se spolu rovněž posouvají dál, akceptují se a snaží se dohnat co tedy chybí v jejich vztahu. Komunikujte, jak je to jen možné a zakázaná ovoce využijte ve svůj prospěch," doporučuje psycholožka Simona Hřebíčková.

Pořiďte si sexy prádlo

Běžně se párům, které jsou ve vztahu delší dobu, zdá, že jejich erotický život je více či méně monotónní. Žádná snaha, představivost nebo svádění. Abyste udrželi vášeň a upoutali vašeho partnera, můžete využít sexy prádlo. Od hlubokých podprsenek přes krajkové až po hezké kalhotky a tanga, můžete přidat i podvazky. Vyberte si cokoliv, v čem se budete cítit dokonale sexy a přitažlivá. Sexy spodní prádlo je třešnička na dortu, která se rozhodně stane dokonalým dezertem.



"Každá žena chce vypadat co nejlépe a svého partnera i v dlouhodobém vztahu přitahovat. Klíčem k úspěchu může být právě dobře zvolené spodní prádlo. Protože správným výběrem může žena lehce poodhalit, nač se má muž těšit. Vhodný výběr tak může pomoci dodat vztahu ztracenou jiskru. A nemusí se jednat pouze o erotické negližé, ale například také pohodlné párové prádlo pro chvíle odpočinku nebo lenošení," radí Adam Rožánek ze společnosti Styx.

Vyzkoušejte afrodiziakální potraviny

Dodávají vám některá jídla milostnou náladu? Určité potraviny skutečně vedou ke zvýšení touhy. I když to není klíčem k okořenění vašeho milostného života, některé potraviny obsahují sloučeniny „feel good“ jako je kapsaicin v chilli papričkách, který zlepšuje tělesné pocity, nebo antioxidanty v ovoci, jako jsou třešně, granátová jablka, fíky a jahody, které zlepšují krevní oběh. Jiné jako ústřice, chřest a fíky připomínají naše nejintimnější části těla.



Mezi nejběžnější potraviny, které jsou považovány za afrodiziaka patří čokoláda, fíky, ústřice, jahody, vodní meloun, pikantní chilli papričky, artyčoky a chřest. Za pociťováním zvýšeného libida při konzumaci těchto potravin je možná placebo efekt než cokoli jiného, ale pokud vztah potřebuje nakopnout, tak neuškodí si zajít na romantickou večeři z ústřic, chřestu a jahod máčených v čokoládě.

Používejte erotické pomůcky

Sexualita je zvláštní věc. Když zůstanete se stejným partnerem po dlouhou dobu, nakonec dojde k sexuální dysfunkci. Je to jedna z věcí, kterou někdy zažije každý. Mít sbírku kvalitních erotických pomůcek není jen životaschopnou odpovědí, ale také řešením, které zachraňuje vztahy. Studie Psychology Today uvádí, že ženy, které používaly vibrační sexuální hračky, měly vyšší libido, více orgasmů a vyšší úroveň sexuálního uspokojení než ty, které je nepoužívají. Jednoduše řečeno, používání sexuálních pomůcek v ložnici zvyšuje sexuální touhu.

Vyzkoušejte nové netradiční polohy

To, co postupně zabije vášeň v nás, pokud tedy neopouštíme své staré partnery a nezačínáme stále nové a nové vztahy, je to, že děláme věci stejně. Děláme stejné věci, ale někde uvnitř očekáváme, že se dostaví jiné výsledky. A znovu se místo jiného výsledku dostaví zklamání. Pokud nechcete utonout v nudě všedních dnů, nesmíte nikdy v životě ani ve vztahu přestat žít dobrodružně a odvážně.

"Pokud nechcete mít s dlouhodobým partnerem či partnerkou nudný, mechanický sex, který se opakuje ve stále stejných kulisách, musíte občas zkusit věci dělat jinak. Vyzkoušejte nové polohy, změňte rychlost, prodlužte předehru nebo se pomilujte na místě, kde jste to nikdy dřív nezkusili. A nezapomínejte, že každého vzrušuje něco jiného a možná jste všechna tajemství svého partnera ještě neobjevili, možná je nezná ani on sám. Prostě si hrajte a zkoušejte nové věci," říká odbornice na ženská témata Ilona Bittnerová ze společnosti Maluna.