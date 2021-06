Kedlubnové řízky pečené v troubě: Lahodná rychlá večeře nejen na víkend

Kedlubna je báječná jarní zelenina. Zasytí i jen tak syrová, ale skvělá je i pečená v troubě. Celý postup bloggerky Koko najdete i na videu v úvodu článku.

Ingredience na 2 porce

Menší mladá kedlubna

80 g měkčího sýra (například Taleggio)

4–5 lžic hrubé strouhanky

sůl

pepř

olivový olej

pár snítek čerstvých bylinek (např. rozmarýn, tymián nebo saturejka)

případně dva plátky slaniny nebo trochu lemu z pražské šunky

Postup

Kedlubnu okrájejte, zbavte listů (nemusíte vyhazovat – slupky se dají použít do vývaru, listy na závitky), nakrájejte ji na maximálně půlcentimetrové plátky. Do zapékací misky nebo pánve (která snese troubu) kápněte olivový olej a v něm promáchejte rozmarýn a saturejku, zatím dejte stranou. Na dno rozložte kedlubnové plátky, osolte, opepřete a navrch dejte plátky měkčího sýru, třeba Taleggia. Posypte hrubou strouhankou (ideálně ze 3–4 dní starého italského pečiva, třeba ciabatty). Dozdobit můžete kouskem slaniny nebo pražské šunky. Ještě jednou zakápněte olejem a dejte péct na 180 °C (horký vzduch) nebo 200 °C (klasická trouba) po dobu 20 minut.

Na posledních pár minut přidejte bylinky. Ty se díky olivovému oleji krásně osmaží a rozvoní. Nasucho by se akorát spálily. Kedlubnové přírodní řízky servírujte ihned, a hlavně se vším, co v pánvi je – ty kousky připečeného sýra a opadaná strouhanka jsou dokonalé. Může to být samostatný předkrm nebo hlavní chod servírovaný ideálně s bramborovou kaší. Celý postup bloggerky Koko najdete na videu v úvodu článku.

