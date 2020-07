Kegelovy cviky uleví od příznaků menopauzy a pomůžou od inkontinence

Menopauza vnáší do života ženy mnoho velkých změn, ale jednou z nejnáročnějších je oslabení pánevního dna. Jde o svaly, vazy a pojivové tkáně, které podporují a na správném místě přidržují orgány uložené v oblasti pánve. U svalů pánevního dna je důležitá nejenom jejich pružnost, ale také síla a pevnost. „Pánevní dno podpírá močový měchýř, dělohu, konečník a pochvu a pomáhá v fungování těchto orgánů,“ vysvětluje urogynekoložka Roberta Blandonová.

Proti těmto problémům se dá bojovat posilováním pánevního dna, dobře fungují takzvané Kegelovy cviky, což zabrání vzniku mírné i středně těžké inkontinence nebo zpomalí výskyt dalších nežádoucích jevů. Ač se o tom stále ještě příliš nemluví, posilování pánevního dna by mělo být prvním krokem v boji proti inkontinenci. Ale nejen to.

Pravidelné cvičení zvyšuje prokrvení pánevních svalů a zlepší se i jejich schopnost uvolnění. To zase prospívá sexuálnímu životu, protože se násobí pocit sexuálního vzrušení a dochází k vyšší lubrikaci pohlavních orgánů. Cvičení tak může pomoci s bolestivým sexem. „Bolestivý sex však může mít řadu příčin a v každém případě by ženu měl vyšetřit lékař, který dokáže vyloučit další příčiny, jako jsou infekce močových cest či svalové křeče,“ upozorňuje lékařka.

Kegelovy cviky třikrát denně

Nejjednodušší způsob, jak se naučit Kegelovy cviky, je při močení, a to tak, že střídavě zadržujete a pouštíte proud moči. „Jestli si pořád nejste jisté, vložte si čistý prst do pochvy a stiskněte. Měly byste cítit, jak se svaly vagíny kolem prstu napínají,“ radí Blandonová. Jakmile získáte správný grif, můžete tyto cviky provozovat prakticky kdekoliv – v autě nebo tramvaji při cestě do práce, během sezení v kanceláři i při sledování televize.

Zatněte svaly na tři až pět sekund a poté uvolněte. Chcete totiž svaly pružné a ne přehnaně silné. Stačí 10 opakování, třikrát denně. Je jedno, zda cvičíte ve stoje, nebo v sedě. „Stejně jako v jiných případech i s posilováním pánevního dna je lepší začít pomalu a délku cvičení postupně prodlužovat. Jestli na cvičení zapomínáte, nastavte si upozornění v telefonu nebo si navykněte cvičit v nějaké konkrétní situaci, třeba při čekání ve frontě v obchodě. Jakmile cvičení zahrnete do své obvyklé denní rutiny, už na něj nebudete zapomínat,“ radí urogynekoložka.

Kegelovy cviky nejsou jedinou možností, jak pánevní svaly posílit. Ženy mohou cvičit s vaginálními kuličkami a také moderní metodou pomocí elektrické stimulace svalů, skvěle funguje i jóga. Kegelovy cviky se však dají provádět téměř kdekoliv a stačí jim věnovat pár minut denně. Je však třeba cvičit je správně. V některých případech inkontinence však nemusí Kegelovy cviky stačit, v takovém případě vám lékař může doporučit fyzioterapii pánevního dna.