KLÁRA (30): Rande s celebritou? Pozval mě do sauny, ale s jedním háčkem

Když jsem si s tímhle sympatickým hercem domlouvala rozhovor, začala jsem z naší komunikace cítit nádech flirtu. Takže když pak přišel den našeho setkání, dala jsem si opravdu záležet, aby mi to slušelo. Hned, jak přišel, si mě změřil s milým úsměvem a na pozdrav mi řekl, že mi to sluší. „Hmm, tak jsem ho odhadla správně,“ říkala jsem si polichoceně. Nejdřív jsme si chvíli povídali a hodně se smáli a pak…

NEČEKANÝ ZVRAT

Přišla doslova rána, zčistajasna mi totiž oznámil, že má přítelkyni a je prý šťastně zadaný. Nemohla jsem uvěřit svým uším a myslím, že ten šok na mě musel být i vidět. Během celého rozhovoru, který se i tak nesl v přátelském duchu plném smíchu, mi ale stále mozek zaměstnávala tahle nečekaná informace. Jakmile tedy rozhovor skončil, zvedala jsem se k odchodu, protože jsem si opravdu přála zmizet, abych mohla rozdýchat to „ponížení“.

DALŠÍ PŘEKVAPENÍ

„Vy už jako chcete jít?“ pronesl směrem ke mně s udiveným výrazem. „Ano, rozhovor máme už hotový a vy máte také určitě dost věcí na práci.“ Opět si mě změřil s nechápavým pohledem a řekl: „Ale to snad ne, ještě tady se mnou chvíli zůstaňte, dáme si kávu a budeme si povídat, prosím.“ Tak jsem si tedy zase sedla a on byl milý, vtipný a mně se najednou vůbec odcházet nechtělo. Celé mi to nějak nedávalo smysl, možná si tu přítelkyni vymyslel jen do rozhovoru, aby měl klid od fanynek…

NOVÝ ŠOK

Povídala bych si s ním klidně i dál, rozuměli jsme si, ale čas byl neúprosný, takže jsem zavelela k odchodu. Měli jsme pak společnou cestu k metru, takže jsme si tím pádem povídání ještě prodloužili. No a před vstupem do metra přišel další šok. Loučili jsme se a on mi zničehonic dal pusu. To už jsem opravdu nemohla rozdýchat, takže jsem ze sebe s dramatickým pohledem na hodinky rychle vysoukala „na shledanou“ a zmizela v metru. A celou cestu do redakce si říkala, co má tohle všechno znamenat? Nechala jsem to být a pak mi o víkendu začal psát…

VYSVĚTLENÍ

Vůbec jsem nevěděla, co si mám myslet, protože se mnou opravdu otevřeně flirtoval a napsal, že bychom spolu mohli někam zajít. Myslela jsem si tedy, že přijde vysvětlení celé té jeho situace s přítelkyní a pozvání na večeři, místo toho mě pozval do sauny. V té chvíli jsem málem spadla z gauče. Načež jsem ho konfrontovala odpovědí, kterou zřejmě nečekal: „Já do sauny s cizími muži nechodím.“ „No dobrá, tak co byste řekla pozvání na večeři?“

Ani si nedovedete představit, jak moc jsem chtěla napsat ano, místo toho jsem mu však napsala, že mi jeho pozvání moc lichotí, ale za předpokladu, že je stále zadaný, budu ho muset odmítnout. Odepsal, že zadaný je a že je vidět, že jsem spořádaná žena. Pomyslnou třešničkou celé té situace byla jeho následná zpráva: „Tak já se vám ozvu, až se situace změní…“