KLÁRA (40): Dcera se zamilovala do mého partnera, nevím, jak to mám řešit

Situaci, která nastala v rodině Kláry, by asi nechtěl zažít nikdo. Po pěti letech od rozvodu a několika marných pokusech konečně potkala muže, se kterým je jí dobře a chce s ním žít. Byl totiž první, který si padl do oka i s její dcerou. Ukázalo se ale, že jí padl do oka až moc!

Bývalý manžel mě opustil před osmi lety. Anežce bylo tehdy osm a my měli za sebou neúspěšné roky snažení o druhé miminko. Netuším, kde byl problém, početí dcery se povedlo hned, ale napodruhé se nám nedařilo.

Postupně to mezi nás vneslo napětí, hádky a čím dál větší odcizení. Já jsem po druhém dítěti hodně toužila, šla jsem i na několik vyšetření a všechno bylo v pořádku, ale manžel se „nechat očumovat doktorem“ odmítl. Když prý to šlo předtím, půjde to zas.

Místo toho mě začal podvádět. Věděla jsem to, ale dělala jsem hloupou a doufala, že se zase umoudří, že je to jen ventil pro jeho vlastní frustraci. Bohužel stal se pravý opak, nakonec jeho milenka otěhotněla – a to byl konec.

Přesto trvalo skoro tři roky, než jsme dospěli k rozvodu. Můj muž byl proti, pořád to hrál na obě strany, nevěděl, co chce. A taky se bál, že mu soud jako nevěrníkovi „zavaří“ a nebude ho na alimentech šetřit, kdežto jako právoplatný manžel by se se mnou „přece nějak dohodl“.

Ve finále se mi nakonec ulevilo, když bylo konečně po všem. Byla jsem rozhodnutá o chlapa do konce života nezavadit, ale znáte to, jakmile přebolelo zklamání z nevydařeného manželství a já se trochu oklepala, začala mi chlapská náruč chybět.

Zabezpečené jsme s Anežkou byly dobře, byla už ve věku, kdy jsem mohla chodit normálně do práce, exmanžel byl v placení alimentů vzorný a navíc dokážu žít skromně. Ale cítila jsem se čím dál víc osamělá.

Když bylo Anežce asi třináct, začala jsem zase chodit na rande. Obvykle šlo o nezadané kamarády z práce nebo známé přátel, kteří se mi urputně snažili někoho dohodit. Ale nikdy to nedošlo dál než na pár večeří nebo několikatýdenní nezávazné scházení se.

I když se mi asi dva nebo tři muži moc líbili, jakmile proběhl pokus seznámit je s Anežkou, sbližování vzalo za své. Dcera odmítala jakéhokoli „náhradního tatínka“, i když jsem jí vysvětlovala, že o nic takového mi rozhodně nejde. Zpětně vím, že načasování bylo nešťastné, začala jsem s randěním v době, kdy u ní nastupovala nejbouřlivější puberta.

I ona sama později uznala, že to občas přeháněla. Doteď si pamatuju scénky, jak jsem se v restauraci snažila sblížit ji s některým z oněch mužů a dcera s kamenným výrazem vydržela dvě hodiny nepromluvit nebo příště naopak předvádět hysterické záchvaty, které by člověk očekával u dvouletého dítěte.

Až teprve před zhruba rokem tohle období postupně skončilo a Anežka se víceméně zklidnila. Možná i proto, že jsem jí pořád dokola vysvětlovala, že nehledám tátu pro ni, ale především nějakého parťáka pro sebe. A protože i ona už v tu dobu pokukovala po klucích, začínala konečně chápat, jak to myslím. Obzvlášť když jsem ji ujišťovala, že na prvním místě je pro mě vždycky ona, nikdo jiný.

No a pak jsem se seznámila s Martinem. Dcera jela na jaře se školou na týdenní turistický kurz a já se rozvzpomněla na mladá léta a odjela jsem na týden do Krkonoš. Chodila jsem sama na túry a bylo mi dobře.

S Martinem jsme na sebe narazili v lese, šli kus cesty spolu, dali se do řeči a nakonec jsme se přistihli, že stojíme už dvě hodiny před mým penzionem a ne a ne se rozloučit. Když se pak ukázalo, že je taky z Prahy a navíc taky rozvedený, připadalo mi to až příliš štěstí najednou.

Zbývající tři dny jsme strávili spolu a v Praze se pak scházeli dál. Čím víc jsme se vídali, tím víc se mi líbil, i když byl o pět let mladší než já, rozuměli jsme si a bylo nám spolu opravdu dobře. I Anežka si všimla, že jen zářím, a sama byla zvědavá, o koho jde. „Tak už mi ho představ, mami, takhle usměvavou jsem tě nikdy s nikým neviděla,“ divila se. A tak jsem ji poslechla, i když jsem se zároveň bála, že Martina odmítne jako všechny před ním. Věděla jsem, že jeho bych se vzdávala nerada.

Nakonec jsem ho pozvala rovnou k nám domů na oběd. Anežka mě překvapila. Když ho viděla, nejdřív neříkala nic, ale pak byla úchvatnost sama. Konverzovala, smála se jeho vtipům, obskakovala ho u stolu, pořád mu něco vyprávěla, no já ji nepoznávala. Měla jsem radost, že se jí líbí, a i Martin byl rád. Vlastní děti ještě nemá, a tak měl trochu obavy.

Začali jsme tedy trávit čas i společně s Anežkou, jezdili jsme po výletech, chodili do kina. Až jsem se divila, jako ochotně s námi dcera všechno podniká, dřív byl problém ji pro něco nadchnout, a najednou odkývala cokoli. Ale vůbec mi nedocházelo, proč to tak je.

Tahle idylka trvala asi tři měsíce a já začala pomalu zvažovat, že Martinovi nabídnu, ať se k nám nastěhuje. Chtěla jsem to ale nejdřív probrat s Anežkou. Jenže když jsem tohle téma otevřela, dcera mi způsobila doslova šok.

Chvíli na mě beze slova koukala a nakonec řekla: „Tak jo, mami, musím ti něco říct. Já jsem se do Martina zamilovala. Hned první den. Myslela jsem nejdřív, že to přejde, že si jenom něco namlouvám nebo se mi prostě líbí, ale ono je to čím dál víc. Já ho asi miluju a myslím si, že by měl být se mnou. Poznám, že se mu taky líbím. A podle mě ty jsi pro něj moc stará, on by na to časem přišel a stejně by tě nechal. Tak by bylo lepší, kdyby byl rovnou se mnou.“

Že má Anežka prořízlou pusu, jsem věděla odjakživa. Ale tenhle monolog mě úplně uzemnil. Ta samozřejmost, s jakou mi to řekla! Ta drzost! Nemohla jsem vůbec popadnout dech a honem najít slova. „No… no… to si snad ze mě děláš srandu!“ bylo jediné, na co jsem se zmohla. Pak jsem rychle vycouvala z pokoje a musela si jít dát ve čtyři odpoledne na stojáka v kuchyni panáka.

Tenhle „rozhovor“ proběhl před dvěma týdny a já se z něj doteď pořádně nevzpamatovala. Martina jsem od té doby neviděla s výmluvou, že jsem nemocná, naštěstí odjel na služební cestu do zahraničí a nemůže o mě přijít pečovat, jak by to jinak udělal.

Dcera kolem mě chodí s přezíravým úsměvem a já jí k tomu vlastně doteď nic pořádného neřekla. Jen jsem se jí druhý den zeptala, jestli to myslela vážně a jestli si nepřipadá hloupě. Zopakovala jinými slovy totéž co předtím. A na můj dotaz, jestli ví, jak moc mi tím ublížila, pokrčila rameny: „To je život. Lásce neporučíš.“ Kam na to proboha chodí?!

Vůbec zatím nevím, jak tohle budu řešit. Martina mám ráda a chci s ním být, ale za téhle situace si to vůbec nedokážu představit. I kdyby to Anežka ve finále nemyslela vážně nebo to bylo jen nějaké momentální poblouznění, představa, že se spolu takhle dál vídáme, nedejbože bydlíme, je absurdní. Martin se za pár dnů vrátí a já musím mít jasno, co budu dělat, co mu řeknu. Lhát mu nemůžu, protože Anežka je rozhodnutá, že mu o svých citech řekne. Takže ji musím předběhnout.