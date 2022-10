Klára po rozvodu hledá partnera a zároveň fajn náhradního tátu pro své děti. Za sebou má už několik vztahů, ale pokaždé se v partnerech zklamala. Představovala si dlouhý společný život, ale oni měli zájem jen o nezávazný sex. Klára už si není ničím jistá a bojí se dalšího vztahu. Neví, jak poznat, že ji chlap chce jen do postele.

Nezáleží na tom, proč jsem se s manželem rozvedla. Neskutečně zklamal mě i moje děti a v našem vlastním zájmu jsme s ním zrušili veškerý kontakt. Co je ale pro mě důležité, je to, že chci svým dětem vrátit fungující rodinu. Aničce je teprve deset a Toník je o dva roky starší.

Chci pro děti tátu, ale nemám štěstí na muže

Vím, že oba dva potřebují stabilní rodinné zázemí, spokojenou maminku a fajn náhradního tatínka. To je můj největší cíl a moje nejtajnější přání. Udělala bych vše pro to, abych jim to mohla dopřát. Nejsem si ale jistá, jestli to dokáži. Nemám štěstí na chlapy. A vůbec nevím, jak poznám, jestli mě chlap chce jen do postele, nebo stojí o vážný vztah.

Bez manžela jsem už rok a půl. Za tu dobu jsem vystřídala tři muže. V každém vztahu je pro mě důležité, aby můj partner hned na začátku věděl, že mám dvě děti, které jsou celý můj život.

Dokud si nejsem jistá, že by mohl plnohodnotně patřit do mojí rodiny, minimalizuji jakýkoliv kontakt s mými dětmi. Nechci je seznamovat s někým, kdo by mohl být jejich náhradní táta, dokud vnitřně necítím, že je to ten pravý. Nemůžu jim dát naději, a po nějaké době jim ji zase vzít.

Partner ze seznamky chtěl jen sex

Prvního partnera jsem poznala přes seznamku. Zdál se být fajn, děti mu vůbec nevadily. Vídali jsme se jednou týdně. Většinou někde ve městě v restauraci nebo kavárně. Asi po třech týdnech jsme se spolu vyspali a pak už to bylo pravidlem na každé schůzce.

Nevadilo mi to, protože to byla velká změna oproti manželství. Po dvou měsících jsem si ale tímto vztahem nebyla moc jistá. Sex jsme hodně řešili. Když nebyl, bylo to pokažené rande. Pak jsem poznala, že mě chce jen do postele a rozhodně to není táta pro moje děti. Rozešli jsme se.

Oddalovala jsem první sex, ani to nepomohlo

Další dva vztahy jsem hodně prožívala. Snažila jsem se být ve střehu a opatrná. Nechtěla jsem, aby to dopadlo stejně jako v prvním případě. Hodně jsem se v tom ale plácala. Nevěděla jsem, jak poznám, že mě chce partner zase jen do postele. Co nejdéle jsem oddalovala první sex, abych ho mohla maximálně poznat. Myslela jsem si, že když na mě vydrží čekat delší dobu, tak to bude ten pravý.

Opět jsem se ale zklamala a nic z toho nebylo. Jeden si zahrával s více ženami najednou a ten druhý byl strašný narcista. Šlo mu jen o jeho potřeby a pocity. Do postele jsme šli jenom tehdy, když chtěl on, a stejně probíhalo i veškeré plánování schůzek, které v závěru skončily většinou rychlým sexem.

Jak najít toho pravého muže?

Nyní je přede mnou další pokus a já jsem z toho už trochu zoufalá. Mám pocit, že jsem pro chlapy jenom dobrá kamarádka s výhodami, a ne žena na celý život. Vůbec nevím, co dělám špatně a proč nemám na chlapy štěstí.

Jak najít partnera? Do každého vztahu dávám ze sebe maximum a snažím se být naprosto otevřená a upřímná. Jsem normální ženská, co touží po klidném rodinném životě. Vlastně o jedné chybě vím – nepoznám, že mě chlap chce jen do postele.

Vždy se snažím vyložit všechny své karty na stůl, než se s chlapem vyspím. Nemyslím si, že se oblékám nějak vyzývavě nebo jinak chlapy svádím. Snažím se být svá, vtipná a milá.

Kamarádka mi řekla, že problém není ve mně, ale v těch chlapech. Prý si vybírám pořád stejné typy. Podobný vzhled, chování a vyjadřování. Možná na tom něco bude. Ale přesně takoví chlapi jsou opakem toho, co jsem měla doma doteď.

A já už nikdy nechci zažít takový vztah, který jsem měla s bývalým manželem. Chci jít jiným směrem. Vždy je to zatím ale slepá ulička, na jejímž konci poznám až pozdě, že mě daný partner chce jen do postele.