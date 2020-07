KLÁRA (42): Přistihla jsem manžela s jinou ženou, byl to falešný poplach

Klára měla s manželem harmonický vztah, proto byla přesvědčená, že se jí nevěra týkat nemůže. Když se ale Petr až podezřele často vytrácel z domu, začala ho sledovat. A uviděla něco, co vůbec nečekala.

S Petrem jsme byli jako oheň a voda. Zatímco já byla ta, která komanduje, kontroluje a vyvolává hádky, on byl vyrovnaný a do vztahu vnášel klid. I když jsme si kvůli pracovnímu vytížení a péči o naše tři děti na sebe našli čas jen velmi zřídka, měli jsme spolu i po čtrnácti letech krásný vztah.

Mračna se nad námi stáhla ve chvíli, kdy Petr začal zničehonic chodit často ven. Vymlouval se na zdravotní procházky a srazy s kamarády. To předtím ale nikdy nedělal. Jako žena činu jsem hned začala jednat.

Jednoho dne jsem Petra sledovala až k cizímu domu. Schovávala jsem se za tújemi a styděla se za své podezíravé chování. Když už jsem to chtěla vzdát, přišla za ním neznámá mladá žena. Položila mu ruku na rameno a důvěrně ho přivítala.

Vzápětí odemkla a společně zmizeli ve vchodových dveřích. V tu chvíli jsem zrudla vztekem, který rostl s výčitkami. Jak mi to mohl udělat? Tolik let jsem se o něj poctivě starala, podstrojovala mu a on všechno zničil.

Když odešel jiný den Petr opět na svou „zdravotní vycházku“, sebrala jsem odvahu, vzala všechny naše děti a vyrazila s nimi k bytu, kde měl pobývat s onou dámou. Když mi dotyčná otevřela dveře, bez rozpaků jsem spustila.

„Dobrý den! Tak jsme tu, je nejvyšší čas se seznámit. To je Petr, Honza a Markéta a mají od čtyř do dvanácti let. Když jim chcete sebrat otce, tak jsem vám je chtěla představit, abyste věděla, že při rozvodu ho na výživném šetřit rozhodně nebudu!“

„Co se to tu děje?“ přerušil mě rázně muž, který se zjevil překvapené dívčině za zády. Udivený výraz ale hned vyměnila za hlasitý smích, a tak jsem ještě přitvrdila, dokud mě pán nezastavil. „Poslouchejte, ženská! Nedělejte tady hysterické scény. To je moje dcera a já jsem učitel hudby. V pokoji je váš muž, protože ho učím hrát na housle. Dávám mu soukromé hodiny.“

Za urostlým pánem se vynořil Petr s housličkami v ruce, celý zahanbený, že mi neřekl pravdu. Zřejmě se bál výsměchu z mé strany. Celou dobu jsem se mu totiž snažila namluvit, že nemá žádný hudební sluch kvůli jeho falešnému zpěvu.

Trapné situaci jsme se nakonec všichni zasmáli a já se svému muži ještě dlouho omlouvala. Uvědomila jsem si, jak nespravedlivě jsem se k němu chovala, a náš vztah tato úsměvná historka nakonec ještě posílila. Po čase se Petr opravdu naučil u pana profesora hrát na housle a k tomu i naši dva synové, kteří se stali členy místního souboru.