KLÁRA (42): Pro lásku jsem si dojela do Španělska, pomohly mi podpatky

Klára po těžkém rozchodu potřebovala přijít na jiné myšlenky, a tak se domluvila s kamarádkou a vyrazily spolu na dovolenou do Španělska. Ani ve snu ji nenapadlo, že by jí láska k oblečení mohla přinést lásku k muži...

Miluji módu, ráda nakupuji nové oblečení a pak ho doma kombinuji s nejrůznějšími kousky a doplňky. Moje největší slabost jsou boty na podpatku, které miluji. A tak si je ráda vždycky přibalím na každou dovolenou.

Proto nechyběly ani v mém kufru při cestě do Španělska, kam jsem se před pár lety vydala s kamarádkou na dovolenou rozdýchat rozchod po dlouholetém vztahu. Náhoda, nebo spíš nehoda, tomu chtěla, že právě díky podpatkům jsem přišla k nápadníkovi.

Nedaleko od hotelu jsem se v nich jeden krásný vlahý večer promenádovala po místním trhu. Věděla jsem, že nesmím ztratit balanc, musím jít opatrně a hlídat si, kam šlapu. Přesto jsem se na chvilku zapomněla a podpatek se mi zasekl v díře. Naprosto ukázkově jsem se tam rozplácla jak široká, tak dlouhá.

A pak mi jeden gentleman podal ruku a pomohl mi vstát. K mému údivu to nebyl Španěl, ale můj krajan – Čech. Byla jsem mu vděčná za záchranu, ale bylo vidět, že v sobě dusí smích.

Nakonec to nevydržel, přepadl ho velký záchvat a já… jsem se smála s ním. Pak jsme společně posbírali moje osobní věci, které ze mě vypadaly jako peníze z rozbité kasičky.

Ukázal mi celý trh a na konci naší cesty s lodičkami v ruce jsem mu na sebe dala telefonní číslo. Ještě ten den mi zavolal a do konce dovolené jsme se viděli hned několikrát. Nejraději bych s ním strávila celý zbytek výletu, ale to jsem nemohla udělat svojí kamarádce, se kterou jsem do Španělska přijela.

Naštěstí ale měla pochopení, že ji každý den aspoň na chvíli nechám o samotě. S mým nápadníkem jsme vyráželi na procházky po okolí, na večeři, na zmrzlinu i na pláž. Tak začala naše „love story“, která nemá ani po pěti letech konce.

Jen po příjezdu domů jsem se musela vzdát svého bydliště a odstěhovat se za ním do Olomouce. Tam spolu žijeme a pokaždé, když svůj příběh seznámení někomu vyprávíme, se oba hodně nasmějeme. Na podpatky jsem nezanevřela, naopak! Můj partner mě v nich vždy rád vidí, i když běhat v nich za dvěma dětmi je docela náročné. Ale co bych pro svou lásku neudělala…