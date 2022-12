Klára má vlastní odbornou praxi sexuoložky. Její práce je pro ni splněný sen a zároveň úchylka. Zapisuje si všechny trapasy při sexu jejích klientů a vede si tak už třetí deník. Nedopatřením se deník dostal do rukou jejího pubertálního syna a ona se nyní bojí, aby tím nebylo ovlivněno jeho sexuální vnímání.

Můj sen se splnil: Jsem sexuoložka a mám vlastní praxi

Vždy, když sedím ve své kanceláři a dívám se kolem sebe, cítím strašně příjemný a hřejivý pocit. Šest let studia na lékařské fakultě pro mě nebylo vůbec jednoduchých. V naší rodině nikdo není inženýr, magistr či doktor a všichni skončili nanejvýš u maturity.

Já jediná jsem měla velké ambice a velmi mě těší, že jsem to všechno zvládla. Po studiích jsem si otevřela vlastní praxi a jako sexuoložka mohu pomáhat druhým. Má práce je mým splněným snem a mým koníčkem.

Už odmalička jsem vždy ráda pomáhala lidem. Když jsem na střední škole přemýšlela, čím bych se jednou chtěla živit, ubíraly se mé myšlenky k lékařství. Klasickou doktorku jsem dělat nechtěla. Toužila jsem zkusit něco netradičního a speciálního a byla to právě sexuologie, která mě zaujala.

Během studia jsem zažila mnoho pádů, ale vždy jsem se dokázala znovu zvednout. Nyní mám krásnou kancelář dle svých představ, s mahagonovým stolem a koženou sedačkou.

Práce sexuoložky mě velmi naplňuje. Chodí za mnou lidé s nejrůznějšími problémy a úchylkami. Na seznamu pacientů mám jak jednotlivce, tak také páry, které řeší například neplodnost nebo nějakou sexuální neshodu.

Trapasy při sexu: Moje guilty pleasure

Co mě na mé práci ale baví nejvíce, jsou historky mých pacientů. Nejčastěji jsou to trapasy při sexu, které je potkaly. Některé jsou úsměvné, ale jsou i takové, kterými se moji klienti velmi trápí, či z nich mají dokonce narušenou sexuální psychiku.

Možná si řeknete, že bych se měla sama vydat k psychologovi, ale mám jednu profesní úchylku. Pravidelně si zapisuji všechny ulítlé trapasy při sexu mých klientů. Vedu si už třetí deník Trapasy při sexu. Ty první dva jsou asi na padesáti stranách popsané od vrchu až dolů.

Občas si deníky vezmu a pročtu si je. A to jsem chtěla udělat asi před dvěma měsíci. Vzala jsem si je domů, jako čtení k večerní sklence vína. Bohužel jsem je nechala nešikovně ležet v předsíni a našel je můj dvanáctiletý syn Pavlík.

Až po dvou dnech jsem přišla na to, že si mnou zaznamenané sexuální trapasy Pavlík vypůjčil a zřejmě velmi důkladně pročetl. Mám velké výčitky, jak se to mohlo stát. Bojím se, aby kvůli tomu nějak neutrpěl Pavlíkův budoucí sexuální život.

Neměla jsem si práci nosit domů, teď mám obavy

Některé trapasy jsou spíše malicherné, například když si jeden partner při sexu upšoukne nebo vydá neočekávaný zvuk. Nebo když partnery někdo nachytá či pod nimi praskne postel. Jsou ale také případy, kdy takový sexuální trapas může ovlivnit další intimní život.

Měla jsem klienty, kterým se při styku stalo to, že partnerka chytla křeč do vaginy. Musela přijet sanitka, aby jí lékaři mohli píchnout lék na uvolnění svalů a oni se následně rozpojili. Byla to pro ně velmi trapná situace a dlouho se báli, aby se něco podobného neopakovalo.

Pak jsem měla jednoho klienta, který měl problém vzrušit se a uspokojit tak svoji partnerku. V denících je popsáno snad 300 trapasů při sexu.

Rozhovor se synem byl fiasko, naštěstí s ním promluvil manžel

Chtěla jsem si o tom s Pavlíkem promluvit, ale nezapře se ve mně profesionální sexuoložka. Kvůli mým odborným větám, myšlenkám a doporučením to se mnou nechtěl rozebírat.

Požádala jsem tedy manžela, aby to s ním probral. Je důležité, aby v těch trapasech nenašel Pavlík nějaké pravidlo či strašáka. Moc se bojím, abych já nemohla za to, že bude mít později Pavlík nějaké problémy v sexuálním životě.

S manželem jsme udělali vše, co jsme mohli. Vysvětlili jsme Pavlíkovi, že tyto trapasy při sexu jsou ojedinělé a některé úplně normální. Staly se i nám a mohou se stát i jemu.

A to není důvod k tomu, aby se styděl nebo jinak schovával. A ty nejhorší trapasy ho nikdy jistě nepotkají. A ponaučení pro mě? Nenosit si práci domů, a už vůbec ne svůj deník Trapasy při sexu.