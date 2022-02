KLÁRA (45): Home office změnil manžela k nepoznání. Je tlustý, líný a zanedbaný

Klára je nešťastná, takřka dva roky práce z domova jí ničí manželství. Její muž se uzavřel do sebe, nekomunikuje, nedbá o sebe a začal znovu kouřit. Navíc je zjevné, že mu to vyhovuje.

Rozvádět se kvůli tomu všemu nechci, ale jsem nešťastná, otrávená a trvale nespokojená! Manžel se zarputile tváří, že je mu to jedno. Můj muž totiž během home officu přibral odhadem kolem dvaceti kilo. Avšak pouze odhadem!

Kde je pravda, netuším. Pravdu mi manžel v tomto ohledu nepřiznal, nemá k tomu údajně žádný důvod. Problém je, že Pavel měl už před všemi lockdowny lehkou nadváhu a nyní je opravdu tlustý. Kdyby šlo pouze o kila, možná bych vše ještě zvládala, ale muž se změnil úplně celý!

Manžel pracuje jako programátor, mnohaměsíční práce z domova pro něj tedy nebyla problém. Navíc je lehce introvertní, a tak byl doma nesmírně spokojený. Byt máme mezonetový, muž má svou pracovnu v patře. V patře je i druhá koupelna, toaleta a naše ložnice. Jenže v té už muž obvykle nespí. Důvodem sejít po schodech dolů je zpravidla pouze hlad, žízeň či chuť; pak je ochoten vylézt ze své „sluje“ a zdolat schody.

Syna i dceru máme na střední škole, mají svoje pokoje i životy. Oba jsou hodní, doma zvyklí pomáhat. Po celou dobu epidemie jsem v nich měla velikou oporu, což se nedá říct o jejich otci. Pracuji jako zdravotní sestra v domově s pečovatelskou službou. Je to náročná práce a lockdowny ji ještě zkomplikovaly! Pomoc mých skvělých dětí v domácnosti byla darem z nebe.

Syn začal vařit, neskutečně ho to baví, a dokonce si plánuje, že se po maturitě vyučí kuchařem! Dcera je nadprůměrně inteligentní, tento „dar“ ale vyvažuje lehká porucha autistického spektra. Josefka má i proto ráda pořádek a věci na svém místě, možná i z toho důvodu se už odmalička ráda zapojuje do domácích prací.

Pouze manžel Pavel pojal práci z domova jako lázně hotelového typu. A nejenže postupně rezignoval na vše, co v domácnosti dělával, ale také takřka přestal vycházet ze svého pokoje. A to se časem pochopitelně odrazilo na jeho vzhledu a asi i psychice. Muž nejenže přibral, ale také se neholí a nechodí k holiči. Vypadá nyní jako o pár desetiletí mladší Billy Gibbons ze ZZ Top. Jemu se to prý líbí nebo je mu to spíš jedno, mně to přijde příšerné.

Kdyby měl vousy a vlasy alespoň nějak upravené! U vousů a vlasů ale podobnost s Billem končí. Kytarista ze ZZ Top totiž rozhodně nechodí ve vytahaných teplákách a ohavném děrovaném triku, na které z nějakého důvodu nesmím sáhnout.

Aby všeho nebylo málo, začal muž znovu kouřit. „Alespoň občas vyjde na vzduch,“ komentovala jeho kouření dcera. Z Pavlovy pracovny i naší ložnice je totiž východ na terasu, kam si chodí manžel zakouřit. Jsem bezradná. Muž co do vzhledu zestárl a „sešel“ během necelých dvou let snad o deset let.

Když se mi ho před dvěma týdny podařilo vytáhnout ven na procházku, sousedka ho nepoznala! V této situaci mi vlastně ani nevadí, že už ani nespí v ložnici, ale na kanapi ve své pracovně. Což je další důsledek slavného home officu – nespíme spolu.

Muž zkrátka nemá důvod se ráno osprchovat, oholit, navonět a normálně obléct. To po pár měsících vedlo nejen ke změně vzhledu, ale i k tomu, že se muž začal uzavírat do sebe. Bohužel s ním o tom nejde příliš mluvit, ale píšeme si… Ano, čtete dobře! Vysvětlil mi, že se mu tak komunikuje lépe.

Pavel ztratil potřebu s druhými mluvit, je spokojený ve svém pokoji, u svého stolu a hlavně za svým počítačem, v němž doslova žije. I přes to všechno ho mám stále ráda a moc bych si přála, aby se vše vrátilo o dva roky zpět. Aby muž chodil zase každý den do práce, normálně vypadal, trochu mluvil, zčásti se podílel na chodu domácnosti a občas se mnou zašel na večeři, do kina nebo na výlet.

Ani dříve to nebývalo nijak časté, ale mně to stačilo a našemu vztahu to svědčilo. Také je mi líto, jak se odcizil dětem. Syn ani dcera nemají příliš důvod za ním chodit, když něco potřebují, také si s otcem píšou! Nedokážu si představit, že budu takto žít dál.