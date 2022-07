KLÁRA (45): Vše, co mě s mužem po 25 letech spojuje, je příměří

Kláru s jejím mužem nespojuje ani partnerství, ani přátelství, natož láska. Klára žije v partnerském vzduchoprázdnu, cítí se ztracená. Situace nemá žádné dobré východisko.

Nejsem mladá, ale ještě ani stará. Ostatně má sestra v mém věku porodila poslední čtvrtou dceru! Já mám dva syny, jeden studuje první ročník vysoké školy, druhý bude příští rok maturovat.

Žiji v domě po mé babičce, ta mi ho darovala a dožila u mé maminky. Nemáme žádné dluhy, muž dům rekonstruoval svépomocí, je šikovný. Teoreticky bychom se tedy měli mít skvěle. Mohli bychom cestovat, pěstovat společné i vlastní zájmy, věnovat se sobě i jeden druhému a třeba i kariéře – jednoduše mít ve středním věku opět volné ruce. Jenže naše manželství je ve slepé uličce.

S mužem nemáme v posledních letech absolutně nic společného. Dokonce mám pocit, že jsme spolu poslední půlrok prohodili maximálně pět vět. Kamil se mnou prý nemá o čem mluvit, ani k narozeninám a svátku mi již nepřeje. Už několik let žiji v partnerském vakuu, nebo jak to nazvat.

Z určitého pohledu jde o jakési příměří, nehádáme se, ale také spolu absolutně nekomunikujeme, když ode mě muž zcela výjimečně něco chce, napíše mi zprávu – dvě či tři holé věty. Za víc mu nestojím. O víkendech jezdí na ryby, ty jsou jeho vášeň. Rybařit jezdil vždycky. Vždy bez jakékoliv domluvy, prostě se sbalil a odjel. Kluky vzal párkrát s sebou, bohužel se na rybách nudili a nechtěli s ním jezdit.

Další Kamilovou vášní, které věnuje hodně času, je politika. Je velmi aktivním členem jedné politické strany, kterou já opravdu nemusím. Snad mimo prvního roku našeho manželství si „jede“ manžel po svém. Jediné, na čem pracoval pro rodinu, byl dům. Za to jsem mu pochopitelně vděčná.

Jenže co dál? Žiji sice v manželství, ale ve skutečnosti sama a za své. Kamil mi totiž nedává žádné peníze. Energie, vodu a podobně hradíme na půl. Nakupuji a vařím jen pro sebe a syny. Muž si vaří sám, miluje maso, jídla ode mě odmítá. Já a kluci jíme mnohem lehčeji.

Jednoduše máme oddělené snad úplně všechno včetně ložnic. Myslím, že mi muž není nevěrný, má „jen“ striktně vyhraněné zájmy, těm se chce stoprocentně věnovat a nechce být nikým rušen.

Vím, že to asi nezní nijak tragicky, nehádáme se, muž není alkoholik, gambler ani násilník, jenže my se nejen nehádáme, ale ani spolu nekomunikujeme, nežijeme. Naše manželství je mrtvé. S Kamilem jsem se pokoušela mluvit – nešlo to. Vše jsem mu i několikrát napsala – nereagoval. Jsem zkrátka nešťastná a víc a víc chci z toho mrtvého zatuchla odejít. Jenže jak?

Synové studují a ještě několik let studovat budou. Dům je sice můj, ale Kamil by chtěl právem vyrovnání za vše, co do domu investoval. Další problém je, že zatímco já vydělávám něco málo přes dvacet tisíc, on až třikrát tolik a podle toho si i žije.

Kupuje si drahé pruty, má nové auto a spoustu různého nářadí. I potraviny a hlavně maso, co si kupuje, je velmi drahé. Co se týče jídla, je manžel nesmírně náročný. Já bych jako on nakupovat nemohla. Kdybych se odstěhovala, opustím rodný dům mé babičky a ještě budu muset klukům posílat alimenty. Kdo ví, zda by se mnou kluci vůbec mluvili, kdybych rozbila rodinu.

Vlastně si ani neumím představit, že bych nějaký pronájem zvládla spolu s alimenty uplatit. Cítím se jako křeček v prolézačce – běžím a běžím, vydávám energii, a přesto jsem stále na stejném místě. Běžím na místě ve skleněném akváriu, za jehož stěnami je svoboda.

V posledním půl roce jsem si řekla, že musím vidět alespoň nějaké světlo na konci tunelu, a tak jsem se začala připravovat na možný rozvod. I když kdo ví, zda k němu najdu odhodlání. Sháním si lépe placenou práci, velmi pilně oprašuji angličtinu a němčinu, snažím se něco málo v hotovosti šetřit.

Také trochu pracuji na svém vzhledu a kondici. Začala jsem běhat a pravidelně cvičím, což posiluje nejen mé tělo, ale také mé sebevědomí. Třeba tak v budoucnu najdu sílu, kterou nyní nemám, a z „akvária“ vyskočím.