Klíč k uspokojivému sexu? 6 minut předehry, tantra a také intimní dohra

Po skvělém sexu s uspokojujícím vyvrcholením touží řada z nás, ne všem je však dopřán. Někdy ale stačí změnit zdánlivé maličkosti a vše může být jinak. Na čem byste měli s partnerem v posteli zapracovat, abyste docílili oboustranné spokojenosti?

6 minut To, že k sexu obvykle patří i předehra, je všeobecně známo. Lidé ji obvykle berou jako naladění se na nadcházející milování, ovšem tomu, co přijde následně, stále přikládají hlavní význam. Nedávná studie společnosti Trojan a odborníků z Sex Information and Educational Council of Canada ukázala, že lidé, kteří si před milováním dopřávají alespoň šest minut předehry, mají mnohem vyšší šanci, že budou se sexem velmi spokojeni. Těchto šest minut se ukázalo jako kritická hranice, pod níž byste neměla zajít, pokud se v sexu nechcete zbytečně ochuzovat. „Zatímco muži ve většině případů dokážou dosáhnout orgasmu i pouhou penetrací, žen schopných vaginálního orgasmu je menšina. Dámy potřebují ke svému vyvrcholení i doteky, dráždění intimních míst a také dostatek času,“ uvádí Adam Durčák ze sexshopu Ruzovyslon.cz. Jakou předehru radí pornoherečka? Podívejte se na video:

Trocha romantiky Jakkoliv je kreativita v sexuálním životě skvělým kořením, abyste si užila dostatečnou a vzrušující předehru, nemusíte neustále vymýšlet nové situace a sehrávat téměř divadelní scénky. Berte předehru jednoduše jako chvíli, kdy se na sebe s partnerem naladíte, a to nejen sexuálně, ale i emočně, kdy mezi sebou budujete pouto a vytváříte to správné vzrušení. Obzvláště muži občas příliš spěchají a zapomínají na trochu romantiky, přitom stačí drobnosti, jako například oblíbená romantická hudba coby podkres.

Zkuste tantru Spíš než se hned vrhnout jeden na druhého je lepší jen se k sobě přitisknout, minutu si hluboce hledět do očí a společně rytmicky dýchat. Tato tantrická technika vám oběma pomůže uvolnit se, navodit emoční pouto a naladit se na svá těla. Při společném dýchání je také dobré držet se za ruce, což dle výzkumů pomáhá s uvolněním hormonu lásky oxytocinu.

Zdravé sebevědomí My ženy míváme tendenci předehru příliš neprodlužovat a jít rovnou na věc, aby bylo brzy hotovo. Často třeba kvůli tomu, že pochybujeme o svém vzhledu, a tak se nechceme partnerovi zbytečně vystavovat. Snažte se oprostit od pochybností a i díky sexu si budovat zdravé sebevědomí. Zkuste sama sobě na začátku předehry odpovědět na otázku, co na svém těle máte nejraději a co na vás nejvíce oceňuje partner. Tyto části pak více zapojte a užívejte si jejich laskání. Naučte se mít ráda své tělo a nestyďte se za něj. Také se nebojte sdělovat partnerovi, co je vám při milování příjemné, co vás naopak znervózňuje a čemu byste se raději vyhnula.