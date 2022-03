Kličko, Lenna, Pidručnyj: Které ukrajinské celebrity bojují za svou vlast?

Vladimir a Vitalij Kličkovi

Nerozluční bratři, připraveni za Ukrajinu i zemřít. To jsou profesionální boxeři Vladimir a Vitalij Kličkovi, kteří jako jedni z prvních ukrajinských legend vzali do rukou zbraně a šli bojovat. Vyzývají i další sportovce k zapojení se do aktivní obrany. Snaží se jít příkladem ostatním. Bratři Kličkové se angažují v obraně Kyjeva, ve kterém je Vitalij Kličko současným starostou. O to více má k místu silné vazby.