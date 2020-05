Klíčová role vlákniny při hubnutí: Kolik jí musíme sníst, abychom zhubli?

Kolik vlákniny byste měli denně sníst?

Průměrná žena by měla přijmout za den 25 gramů vlákniny. To je údaj, který vám asi nic neříká, jak si ho tedy spočítat? Doporučujeme z počátku si třeba zkusit vyplňovat nějakou aplikaci či program na počítání kalorií, který dokáže vyčíslit i přijaté živiny, tedy i gramy vlákniny. My jsme si zkusili spočítat takovou běžnou snídani, svačinu a kus oběda:

70 gramů ovesných vloček a 150 gramů bílého jogurtu k snídani = 5 gramů vlákniny

průměrné jablko na svačinu (120 gramů) = 3,7 gramů vlákniny

Stačí přihodit čočku k obědu: 200 gramů vařené čočky obsahuje 15,8 gramů vlákniny

Celkem: 25 gramů.

A máte splněno. Hodně vlákniny najdete v ovoci, zelenině, luštěninách a celozrnném pečivu. Ovoce byste měli konzumovat syrové, pak je vláknina neporušená, zatímco vaření degraduje její obsah.