Kdy jít k lékaři během klimakteria? Tyto příznaky rozhodně neignorujte, radí odborník!

Klimakterium přináší ženám vícero nepříjemných fyzických změn, s nimiž se musí vyrovnat. Některé příznaky ale není vhodné opomíjet, protože mohou být varováním před závažnějšími zdravotními problémy. Co například dělat, když po roce bez menstruace opět začnete krvácet? Jaké problémy mohou způsobit brnění končetin nebo rozmazané vidění? V tomto článku se zaměříme právě na ty příznaky, které by vás neměly nechat klidnými, a poradíme, kdy je čas vyhledat lékařskou pomoc.

Krvácení po roce bez menstruace? Zbystřete!

Klimakterium, které obvykle trvá několik let, znamená postupné změny v menstruačním cyklu. Menstruace zpravidla postupně ustávají, ale někdy se může stát, že po roce bez krvácení se menstruace objeví znovu. „Pokud žena v uplynulém roce již nemenstruovala, a najednou se krvácení opět objeví, měla by rozhodně navštívit lékaře,“ říká renomovaný gynekolog a sexuolog MUDr. Pavel Turčan, Ph.D. Tento typ krvácení může být způsoben různými faktory, od hormonálních změn po patologické změny v děloze, jako jsou myomy nebo cysty. Je proto důležité neotálet s vyšetřením.

MUDr. Pavel Turčan Gynekolog a sexuolog MUDr. Pavel Turčan vystudoval obor všeobecné lékařství na lékařské fakultě Univerzity Karlovy Hradec Králové. Po studiu složil atestaci v oboru gynekologie a porodnictví prvního i druhého stupně a následně rovněž v oboru sexuologie. Dnes je zároveň členem mnoha odborných organizací, například

Sexuologické společnosti, České společnosti pro menopauzu a andropauzu, České gynekologické a porodnické společnosti či Mezinárodní společnosti pro sexuální medicínu. Působí mimo jiné také na pozici odborného ženského lékaře a sexuologa v poradně společnosti Vegall Pharma.

Brnění v končetinách? Může to být neurologický problém!

Brnění v rukou nebo nohou bývá často přehlíženo, ale není to nic, co by se mělo ignorovat. V mnoha případech jde o důsledek nedostatku vitaminu B12, který je nezbytný pro správné fungování nervového systému. V období přechodu, kdy dochází k hormonálním změnám, je tento nedostatek častější. „Pokud máte dostatek vitaminu B, ale přesto vás brní končetiny, měli byste se poradit s lékařem,“ radí MUDr. Turčan. Příčinou může být například periferní neuropatie, která souvisí s cukrovkou, což je nemoc, na kterou by měla dávat pozor především žena v klimakteriu.

Co značí rozmazané vidění?

Pokud se vám v zorném poli objevují záblesky nebo trpíte častým rozmazaným viděním, rozhodně to není problém, který byste měla podceňovat. V postmenopauze může být tento stav způsoben vysokým krevním tlakem. Pokles hladiny estrogenu totiž ovlivňuje cévy, což může vést k hypertenzi. „Ženy v přechodu jsou častěji ohroženy vyšším krevním tlakem,“ varuje MUDr. Turčan. Prevence spočívá v pravidelném pohybu a správné výživě, která zahrnuje i omega-3 mastné kyseliny.

Výkyvy váhy? Nenechte to být!

Pokud v klimakteriu výrazně přiberete nebo naopak zhubnete, měli byste se obrátit na lékaře. Hormonální změny mohou ovlivnit metabolismus, ale výkyvy hmotnosti mohou signalizovat i problémy se štítnou žlázou. „Pokud v menopauze nebo postmenopauze dojde k většímu váhovému výkyvu, je vždy dobré to konzultovat s lékařem,“ doporučuje MUDr. Turčan. Mohou za tím být i závažnější zdravotní problémy, jako je diabetes nebo nádorová onemocnění.