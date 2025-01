Klouby v zimě víc trpí. Jak jim ulevit?

Máme za sebou období, kdy naše žaludky, žlučníky, slinivky, játra, ale také kosti a klouby byly pod tlakem. Některé hospodyňky začaly péct krabice cukroví už v listopadu a o prosincových svátečních hodech ani nemluvíme. Kvůli tomu většina lidí nabrala zbytečná kila, s nimiž se pak musí tahat naše nohy a vůbec celá kostra a svaly. Představte si, jak by se vám chodilo, kdybyste měli stále na zádech třeba pětikilový batoh. Bylo by to náročné. Ovšem nad pěti kily tělesné hmotnosti často mávneme rukou. Mnozí je začnou shazovat až s příchodem jara nebo v létě do plavek, takže naše klouby a kosti se tahají s nadměrnou zátěží celé týdny.

Zůstaňte v pohybu

V zimě se nám nechce kvůli počasí tolik ven, a tak mají méně pohybu i lidé, kteří se jinak ani nezastaví, chodí na výlety, procházky, jezdí na kole nebo dělají na zahradě. Přesto bychom měli i v zimě dbát na pohyb, zacvičit si doma, vyběhnout párkrát denně schody do patra, pořídit si rotoped, vyjít ven, když se udělá lépe. Na vzduchu se i víc prodýcháme, což pomůže třeba mezižeberním svalům nebo bránici.

S venkovním prostředím bývá ještě jedna potíž – když jsme více oblečeni, nemáme takovou volnost pohybu, chodíme trochu jako svázaní. To by mohlo vyřešit funkční prádlo a oblečení, které využívají sportovci. Je tenké, a přitom nepustí chlad k tělu. Důležitá je také bezpečná obuv, ta nám nedovolí smeknout se na náledí nebo sněhu, kvůli nimž v chladných měsících chodíme většinou dost patologicky, máme špatné držení těla, zatěžujeme víc a jinak klouby a podobně.

Pomohou i bylinky

Léčivé rostliny mají velkou sílu, a tak je vždy užívejte v doporučeném množství a podle rad odborníků. Ideální pro pohyb je například tužebník jilmový. Čaj z něj je chutný, má schopnost bránit zánětům a čistit organismus, a tak ho využívají i lidé s dnou a revmatem.

Bylinky, které dovedou čistit tělo, prospívají i kloubům a kostem. Řada potíží s pohybem má totiž souvislost s již zmíněnými záněty. „Odvodňující“ léčivky zase pomohou kromě detoxikace také trochu snížit hmotnost. Patří mezi ně kupříkladu kopřiva dvoudomá, bříza bělokorá nebo zlatobýl obecný.

Pokud vás bolí klouby nebo záda, možná používáte masti z kostivalu. Ty se dají buď koupit, nebo vyrobit doma z kořene této rostliny, podobně jako děláme například měsíčkovou mast. Vynikající bylinkářka Maria Treben radila též koupele z kostivalu nebo esenci.

Důležitá je i přeslička rolní. Pokud ji dobře neznáte, raději si ji kupte, ať ji v přírodě nezaměníte za toxickou přesličku bahenní nebo lesní. Ta rolní také čistí ledviny a játra, což prospívá i kloubům, nejen těm zasaženým dnou a revmatem. Rostlina obsahuje ale i křemík potřebný pro kvalitu vlasů, nehtů, šlach, chrupavek a kostí.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 11/23"

Text: Marcela Kašpárková