Polévka z klouzků

Suroviny

olej 2–3 lžíce

sůl

voda

velká cibule 1 ks

hladká mouka 1–2 lžíce

drcený kmín 1 lžíce

brambory 3 ks

mrkev 3 ks

houbová vegeta 1 lžíce

350 g klouzky

Postup

Klouzky očistíme, kloboučky sloupneme a nakrájíme na plátky. Brambory oloupeme a nakrájíme na kostky. Mrkev oškrábeme a nakrájíme na kolečka. Cibuli oloupeme a nakrájíme nadrobno. Na rozpáleném oleji necháme orestovat cibuli, přidáme klouzky, poprášíme kmínem, osolíme a za občasného promíchání dusíme do změknutí.

Brambory a mrkev nasypeme do hrnce, zalijeme vodou, ochutíme solí i vegetou a uvaříme ne zcela doměkka. Do zeleniny přidáme podušené klouzky, promícháme a zahustíme moukou rozkvedlanou ve vodě. Polévku dochutíme solí i vegetou, uvedeme do varu a provaříme 15 minut. Polévku z dušených klouzků můžeme na talíři posypat majoránkou nebo ozdobit snítkou čerstvé majoránky.