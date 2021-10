Knedlík z domácí pekárny. Zkuste jednoduchý recept

Dobrý domácí knedlík povznese každou omáčku. Udělejte si těsto v domácí pekárně.

Suroviny:

250 ml mléka (nebo 125 ml mléka + 125 ml vody)

1 vejce (nebo místo vejce – 1 lžíce olivového oleje)

500 g hrubé mouky (může být i polohrubá)

1 lžička cukru

1 lžička soli

1 lžička sušeného nebo 1/4 kostky čerstvého droždí

3 hrsti kostek z rohlíků – sušených (nemusí být)

Nastavení pekárny: Program Těsto

Postup:

Těsto si během hnětení ohlídáme, buď přisypeme mouku, nebo přilijeme trochu mléka. Těsto nesmí lepit!

Po vykynutí propracujeme na pomoučněné ploše nebo na silikonovém vále (těsto se nelepí a nemusí se podsypávat), rozdělíme na 2–3 díly, vytvoříme šišky a necháme ještě cca 10 minut pod utěrkou kynout (není potřeba nechávat vůbec kynout!).

Vaříme nad parou:

Do kastrolu dáme asi do půlky vodu. Přes to dáme vykroucenou vlhkou utěrku a připevníme ji gumou. Založíme dobře okraje, ať nevyhoříme:-).

Až voda začne vařit, položíme na utěrku knedlíky, přiklopíme velkou mísou nebo druhým kastrolem a vaříme 25 minut. Napařené knedlíky několikrát propícháme.

Vaříme ve vodě:

Knedlíky vložíme do vroucí osolené vody, vaříme 20 minut – po 10 minutách otočíme. Uvařené knedlíky několikrát propícháme.

Paříme v napařovacím hrnci:

Těsto rozdělíme podle velikosti hrnce na 2–3 díly, záleží, jak máte velký napařovací hrnec. Knedlíky vypracujeme do válečků, dáme do parního hrnce, kde v jednotlivých patrech máme buď propíchaný pečicí papír, nebo patra jen lehce potřeme olejem. Někdo nechává kynout cca 10 minut, ale není potřeba. Zapneme časovač na 20–25 minut. Napařovací hrnec vydá signál po ukončení. Napařené knedlíky několikrát propícháme a pomašlujeme rozpuštěným máslem nebo olejem ze všech stran.

Hotové knedlíky se krájí nejlépe kráječem na knedlíky nebo režnou nití.

