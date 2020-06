Kněžka Lilia Khousnoutdinová: Ideální rituály pro letní slunovrat

V letošním roce je letní slunovrat 20. června ve 23:43 hodin. Proč se tento čas nazývá slunovratem? Po svítání totiž přichází nejdelší den a po západu slunce nejkratší noc. Příroda se dostává do své plné síly a hojnosti. Letní slunovrat je symbolickou bránou přechodu mezi tím, co jsme zasadili, a tím, co budeme sklízet. Pokud chcete posílit své zdraví, emoce i hojnost ve svém životě nebo přivolat lásku, je tento čas tím pravým.

V tento čas má voda silnou magickou moc. Stačí si uvědomit plnost přírody, když je vodou vyživována. Vodu můžeme využít v mnoha směrech pro léčení, a to nejen o slunovratu. Můžete se v noci vykoupat v řece nebo v jezeru. Smýt všechna negativa, která na vás ulpěla, všechny bolesti, stíny, zatuhlé emoce a přijmout výživu vody. Pokud cítíte uvnitř sebe napětí, využijte letní déšť, který tolik připomíná slzy, jež jste zadržela. Vyběhněte ven, nastavte svou tvář a celé tělo kapkám i proudům vody. A začněte pouštět bolesti, které jste v sobě zadržela. Nadechněte se vůně vody a přírody. Pusťte vše, co vás tíží. Nechte smýt všechno ze sebe, uvědomte si, že matka Země vše přijme a dokáže přetransformovat. Na konci s hlubokou vděčností poděkujte.

Dopřejte si koupel

Tento rituál si ale můžete udělat i doma kdykoliv při koupeli, kdy vědomě budete ze svého těla smývat vše, co vás tíží a již neslouží. Můžete použít i peeling, kterým vše staré, co na vás ulpívá, můžete očistit z těla. S každou kapkou, která se dotýká vašeho těla, pouštějte emoce, slova, bolesti… S každým nádechem přijímejte výživu z vody, s každým výdechem pouštějte to, co vás tíží. Po koupeli je dobré se opečovat olejíčkem a dopřát si čaj a něco výživného pro tělo.