Kněžka Lilia Khousnoutdinova: Jak během rituálu využít sílu Morany?

Listopad je měsícem, kdy se příroda už pomalu ukládá k spánku, zatímco ještě posledních pár lístků sfoukává vítr k zemi. Je na čase požádat o pomoc bohyni Moranu, která vám pomůže zbavit se nechtěného a nepotřebného. Jak na to, vám poradí partnerka Karla Janečka, kněžka Lilia Khousnoutdinova.

Zpomalení koloběhu Čas, kdy se vše ztišuje a koloběh života jako by se zpomaloval. Chvíle, kdy sluníčko na nás působí jako hřejivý záblesk, který rychle mizí za mraky. V listopadu nám příroda ukazuje, že je na čase začít více odpočívat. Dát si prostor pohroužit se do sebe. Zastavit ten rychlík a přesednout do něčeho klidnějšího. Možná nás to ukolébá ke spánku, zima už je za dveřmi a už se dotýká kliky, aby mohla otevřít dveře naplno a přikrýt nás sněhovou peřinkou. Jak během rituálu využít sílu bohyně Morany? Podívejte se na video:

Bohyně Morana A právě listopadem provází bohyně Morana. Ta je patronkou všech životních situací, ve kterých máme pocit, že ztrácíme pevnou půdu pod nohama. Ve chvílích, kdy nemáme situaci pod kontrolou, je nejvíc potřeba odevzdat se a důvěřovat procesu. Jen díky velké ztrátě se v našem životě může otevřít prostor pro něco nového, pro nás vhodnějšího. Morana je nekompromisní bohyní pravdy. Nastal čas položit si otázku, co mi v mém životě již neslouží, a pravdivě si na ni odpovědět. Naučit se pouštět věci s lehkostí a vydat se vstříc něčemu novému. Morana je tou, ke které se můžeme pomodlit, když je toho na nás moc a nemůžeme se rozhodnout, co nechat odejít.

Žádost o pomoc O podporu Moranu můžete požádat v obdobích, kdy se zuby nehty držíte starého známého, vztahů, práce, věcí nebo míst, i když už nám nevyhovují. Morana poukazuje na to, co v našich životech již zemřelo a zaslouží si odejít. Cítíte, že něco ve vašem životě stagnuje, že jste přetížená, jako byste táhla na sobě obrovský balvan? Právě teď je ten pravý čas to pustit.