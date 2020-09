Kněžka Lilia Khousnoutdinová: Jak se zbavit podzimních splínů díky rituálům

Nový začátek i změna

Podzim přináší mnoho nových začátků. Vstup do školky, do školy, návraty po dovolených do zaměstnání nebo třeba nástup do nové práce. Dny se již krátí a přichází dříve tma. Čas, kdy jsme trávili nádherné teplé večery venku, nezadržitelně mizí v nedohlednu. Mnohdy s tímto přichází i pocity smutku nebo strachu. Co nám může pomoci se se změnou vyrovnat? Jak k sobě emoce pustit a zpracovat tak, aby nás nezaplavily jako povodeň?

