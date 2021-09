Kněžka Lilia Khousnoutdinova: Jaký rituál vykonat o podzimní rovnodennosti

Podzim už je tady, dovolme si využít jeho potenciál na plno. Možná jste se nyní vrátila z dovolené, kde jste měla prostor vypnout a věnovat se jen odpočinku. Nechce se vám vracet se do „starých kolejí“ plných povinností a stresu? Kněžka Lilia Khousnoutdinova vám poradí, jaký rituál vám pomůže.

Co to je Mabon? Ještě pořád chcete naskočit zpět do „kolotoče“, který vás připravuje o energii a radost? Již není třeba. 22. září nastane podzimní rovnodennost, a tak využijte její sílu k tvorbě nové reality, která vám vlije energii do žil. O rovnodennosti vzniká harmonie mezi vnitřním a vnějším světem a pozvolna ustupuje sluneční energie. Uctěme tedy „rovno dennost“ – vyváženost a equilibrium v přírodě. Podzimní rovnodennost je kouzelný čas vyrovnanosti a hojnosti. Mabon, jak se také nazývá tento čas, určuje střed sklizně. Je čas sklidit to, co jsme zaseli, a poděkovat za hojnost a plody, které nám poskytuje matka země. Jak vykonat rituál? Podívejte se na video:

Nová budoucnost Je to výborný čas na ukončení starých projektů a plánů a pro zasévání semínek nové budoucnosti. Je to čas se podívat nejen na minulý rok, ale i na celý náš život, abychom si určili, kam chceme jít dál. V rytmech roku je Mabon čas odpočinku a oslavy a čas po těžké práci konečně sklidit úrodu. Teplé dny se střídají s chladnými nocemi a starý Bůh Slunce se vrací, aby objal Bohyni.

Jak na rituál? Na oslavu Mabonu je dobré jít na zahradu (nebo do lesa či parku), kde můžete poděkovat přírodě za její hojnost. Můžete vázat různobarevné stužky na větve stromů jako symbol tohoto vděku. Zastavte se a uvědomte si, co za zkušenosti jste během roku nasbírali, co jste nového prožili a kam vás to posunulo dál. Zároveň dejte prostor i tomu zacítit vděčnost za dary, které jste do života dostali, podporu, kterou dostáváte, a lidi, které máte okolo sebe. Vyberte si podle barev mašle, jež pro vás symbolizují danou hodnotu, a s poděkováním je můžete pověsit na vámi vybraný strom. Pokud je u vás na zahradě a dává vám plody, o to lépe.