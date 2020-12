Kněžka Lilia Khousnoutdinova: Jaký rituál vykonat o zimním slunovratu?

Předvánoční čas s sebou přináší nejen shon a stres z blížících se svátků, ale také zimní slunovrat. Právě ten můžete využít k rituálu, který vás na chvíli zastaví a uklidní. Jak uctít své předky, pocítit vděčnost a užít si tradiční vánoční zvyky, vám poradí partnerka Karla Janečka, kněžka Lilia Khousnoutdinova.

Zimní slunovrat Zimní slunovrat naši předkové brali vždy jako významný den. V letošním roce nastane 21. prosince. Začíná zima, den je nejkratší a noc nejdelší. Z té největší tmy a zimy znovu přichází světlo. Pohané se báli, že slunce se třeba jednou vrátit nemusí a oni uvíznou v temnotě. A pokud se vrátilo, znamenalo to pro ně příslib života, přežití a plodnost pro celý další rok. Proto lidé tuto noc bděli a intenzivně se modlili za to, aby slunce znovu vyšlo. Temná část symbolizuje tu nejtěžší část života, ze které je třeba vykročit ven, aby mohl vzniknout nový začátek, nová zkušenost, nový cyklus. Co to je zimní slunovrat? Podívejte se na video:

Jak uctít předky? Zimní slunovrat je hluboce propojený s našimi předky, kteří mezi námi již dávno nemusí být, ale stále zůstávají v našich myšlenkách i genech. Jsou to ty dary, které máme v sobě, to, co nám předci předali. Život, který nám dali. Jaké odkazy ve své moudrosti nám poslali. Dejte si prostor se zastavit a s hlubokou vděčností poděkovat za to, co jste dostala. Za život, za to, co umíte, za své vlastnosti… I za to, že každá generace se snažila, aby ta další mohla žít lépe a svobodněji. Mnohdy proto hodně vytrpěli, protože museli vykročit ze své komfortní zóny ven. Když budete při svém rozhodování nebo životních zkouškách potřebovat podpořit, vzpomeňte si na tu dlouhou řadu moudrých předků, zaciťte jejich zkušenosti i to, že jste vznikla z jejich velké lásky a tužby předat život dál. Poproste je o jejich podporu, abyste ji cítila ve svých zádech a moudrost vás provázela na každém kroku. Jednou z tradic je i prostírání pro zesnulého člena rodiny při večeři jako uctění jeho místa v našem životě a zároveň jako prostor při předání jeho poselství, které přináší. Kněžka Lilia Khousnoutdinová: Rituál, který ukončí nevyhovující život a posune dál V období dovolených máte prostor a čas se zastavit. Uvědomit si, co…

Předvánoční rituál Rituálem předávaným po staletí byla očista domova, vymetání, stírání všeho starého, aby mohlo přijít nové. Očištění od negativního, které máme možnost nyní zpracovat a pustit. Podpořit můžete vykuřováním bylinkami – levandulí, kadidlem a šalvějí. Bylinkami můžete ozdobit i dům, a to jmelím, břečťanem nebo cesmínou. Jmelí z posvátného dubu mělo vždy zaručit štěstí po celý rok. Zdobení stromečku podporuje hojnost, štědrost a ochranu nás i domova. Dopřejte si letošní slunovrat prožít jinak. Vědomě. Každou činnost, kterou uděláte, dělejte s napojením sama na sebe, očistěte nejen domov, ale i sama sebe. Dejte si prostor pro sebe, odpočinek, dovolte si to ticho, nic, čas, kdy přichází myšlenky. A zároveň pusťte vše, co neslouží, s vděčností. Věnujte se svému obydlí a tvořte společně s rodinou domov, lásku a nechte vstoupit do svých životů naplnění a radost. Kněžka Lilia Khousnoutdinová: Rituály na ukončení minulosti a získání lásky Je tu jaro a s ním i nové naděje, touhy a lásky. Aby ale láska mohla…