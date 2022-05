Kněžka Lilia Khousnoutdinova: Očistný jarní rituál s vodním živlem

Co to jsou rituály? Podívejte se na video:

To, že vodu potřebujeme během každého dne, si uvědomujeme často až ve chvílích, kdy jí je nedostatek, a její velikou sílu ve chvílích, kdy je jí moc. Voda je symbolem našich emocí, které dokáže očistit, léčit a vyživit. Stačí si představit všechny ty zatuhliny a zamrzliny v našich tělech, kdy jsme něco pomyslně spolknuli a nebránili se. Kdy jsme cítili strach a ztuhli nebo zmrzli ve svém těle, abychom přežili. A toto všechno dokáže voda uvolnit, rozplynout, prohřát a nechat odejít. Stačí si jen představit, jak nás dokáže kolébat na svých vlnkách, když se do ní ponoříme. Její jemnou náruč, ve které se můžeme rozplynout, a stejně tak i naše bolesti, se kterými přicházíme.

Dobrý začátek dne

Jak vnímáte vodu vy? Dáváte svému tělu dostatek pramenité čisté vody plné minerálů? Možná se v této době cítíte unavená a vyčerpaná, nedaří se vám najít příčina. Podívejte se na to, kolik tekutin dodáváte svému tělu a jak jej vyživujete. Věnujete potřebám svého těla dostatečnou pozornost? Voda je spojována s emocemi, které silně působí na naší mysl a tělo. Udělejte si každé ráno malý rituál pro dobrý začátek dne. Dejte si pár minut, nachystejte si sklenici vody, uvědomte si, jak se po celý den chcete cítit, co chcete prožívat, tvořit a vnímat. Můžete si to pomyslet nebo ještě lépe říci nahlas do vody, která díky tomuto mění strukturu, a poté ji vypít jako důkaz toho, že přijímáte zhmotnění svého přání.