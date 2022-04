Kněžka Lilia Khousnoutdinova: Ohnivý rituál s energií jara, který naplní váš život

Přicházející jaro nám vlévá opět krev do žil, energie života pučí všude okolo nás. Vnímáme dotyky paprsků slunce jako příslib nových začátků a nastavujeme jim svou tvář, kdy to jen trochu jde. Duben je také spojený s „pálením čarodějnic“, které se koná vždy v poslední dubnový večer, a právě sílu a vlastnosti ohně využívá ve svém rituálu kněžka Lilia Khousnoutdinova, partnerka Karla Janečka.

Element ohně S elementem ohně je spojována Vesna – bohyně jarního ohně tvořivosti, plodnosti a života. Přináší nám sílu žít svůj život. Archetyp bohyně ohně představuje mladou energickou ženu vstupující do dospělosti, která je plná nadšení a odvahy realizovat své sny, následovat své ideály a své poslání. I ona je součástí našeho života, ať jsme jakéhokoliv věku. Je naším vnitřním světlem, ohněm v našem srdci i těle, naší životní silou. Zároveň je prvotním živlem – alchymistickým ohněm proměny a transformace.

Zastavení a zamyšlení Vesna ve spojení s živlem ohně symbolizuje reálný první krok. Posouváte se od impulzu k činu. Zvednete telefon a někam zavoláte. Už jenom nepřemýšlíte o tom, že změníte práci, ale jdete na pohovor. Přihlásíte se do soutěže. Přestáváte o věcech pouze snít. Nesedíte doma a nemyslíte na to, jakého byste chtěla partnera, ale jdete do společnosti, kde se můžete seznámit. Zastavte se, zamyslete se nad tím, co je to, co v tomto roce chcete realizovat. Když na to pomyslíte, rozlije se vám po těle horko a začnou vám červenat líce. Napište si to na papír a ke každé té věci si napište, jaké první tři kroky uděláte. Zapalte červenou svíčku za každý cíl ve vašem životě.

Rozpálit i spálit Živel ohně má opravdu velký potenciál, pojí se s ním i to, že je velmi žhavý a intenzivní. Je natolik primární a instinktivní právě v tom, že se po generace předává dál. Pomáhá tím podpořit začátky, to, co chcete zapálit, aby fungovalo, proudilo a rozhořelo se. Ale také to, co chcete ukončit, spálit. Pokud chcete něco ukončit, můžete najít symbol, který danou věc vyjadřuje, předmět, fotografii, můžeme namalovat obrázek, vytvořit něco z přírodního materiálu nebo vzít věc, která vám zbyla po nevydařeném vztahu. Lze si vzít stužku a za každou věc, co chceme uzavřít, udělat uzlík. Dané věci poté spálit a popel pustit po vodě nebo jej nechat rozfoukat větrem.