Kněžka Lilia Khousnoutdinova: Rituál k posílení nových záměrů do života

20. března byla jarní rovnodennost. Pocítila jste tu velkou změnu nejen v přírodě, ale i sama v sobě? Jak využít toto období pro svůj prospěch a jak se pomocí rituálů posílit do nových etap života, vám poradí partnerka Karla Janečka, kněžka Lilia Khousnoutdinova.

Po dlouhém zimním spánku přichází světlé dny Pokud jste opravdu dodržovala cyklus stejně jako naše matka zem, přichází i k vám silná energie. Jestliže jste stále ještě zůstala věrná natahování času pomocí ponocování a kávy, tak vás tato energie může zaskočit svou intenzitou a přijde k vám veliká únava. Proto je velmi důležité jít s cyklem planety a ne proti němu. Dovolit si hluboký spánek a přes den být aktivní. Díky tomu jsou tělo i mysl odpočinuté a přichází harmonie spolu s pozitivními emocemi. Daří se pak více a hlouběji vnímat a prožívat radostné okamžiky všedního dne. Jsou věci, které jako společnost bohužel děláme jako zlozvyk, a je na čase to začít dělat jinak. Co to je jarní rovnodennost? Podívejte se na video:

Vychutnejte si rovnodennost Rovnodennost přichází v období, kdy se jaro intenzivně hlásí o slovo. Okolo nás začíná rašit tráva a květiny otevírají své květy. Nový život jako symbol zrození něčeho nového vstupuje i do našeho života. Zkuste se zastavit, uvědomit si, jak se cítíte tady a teď, ve svém těle, ve své mysli. Napojte se sama na sebe, zaposlouchejte se do tlukotu svého srdce. Začněte se častěji propojovat se sebou, s tím, co cítíte, vědomě. Pro tělo i mysl je důležité mít svůj prostor pro klid a uvolnění, naslouchání jejich potřeb, díky tomu pak budou zdravé a plné energie. Kněžka Lilia Khousnoutdinová: Rituál, který ukončí nevyhovující život a posune dál V období dovolených máte prostor a čas se zastavit. Uvědomit si, co…

Přemýšlejte Slovo rovnováha, co cítíte, když jej vyslovíte? Kdy se cítíte být v rovnováze a co vás naopak z ní vyvádí? Zamyslete se nad tím v různých sférách – osobní, emocionální, vztahy, práce… Dejte si prostor a čas se nad tímto zamyslet. A pokud naleznete něco, co vám energii, rovnováhu, vnitřní klid bere, napište si to na papír a vědomě to roztrhejte a ukončete toto působení na vás. Naopak to, co vám dodává radost, lehkost, lásku do života, to našeptejte do svíčky, kterou zapálíte, aby se více rozhořelo hojně ve vašem životě. Kněžka Lilia Khousnoutdinová: Rituály na ukončení minulosti a získání lásky Je tu jaro a s ním i nové naděje, touhy a lásky. Aby ale láska mohla…