Kněžka Lilia Khousnoutdinová: Rituál, který ukončí nevyhovující život a posune dál

V období dovolených máte prostor a čas se zastavit. Uvědomit si, co vám v životě funguje a co ne, co byste chtěla jinak, a zamyslet se jak. Použít k tomu můžete i rituál, který vám pomůže zbavit se všeho nepohodlného a vykročit dál. Jak na něj vám prozradí partnerka Karla Janečka, kněžka Lilia Khousnoutdinová.

Zastavení Během pracovní části roku se mnohým stává, že se neumí zastavit a stále se věnují práci nebo péči o ostatní. A ta chvíle nádechu a výdechu. Zastavení. Vytvoření prostoru sám pro sebe se dostává do času AŽ NĚKDY, POTOM, POZDĚJI. A tak v čase dovolené, kdy dosednete se zabalenými kufry na místo, anebo i třeba doma s vidinou nepracovního týdne před vámi můžete zjistit, že to, co tak dlouho žijete, vám nevyhovuje. Říkáte si, proč jsem v tom tak dlouho? Proč jsme se s partnerem odcizili? Proč už spolu tolik nemluvíme jako dříve? Najednou máte pocit, že to, co vám kdysi bylo tak blízké, je vzdálené. A že to, co vás baví, jste odkládali tak dlouho, že si ani nepamatujete, kdy jste to dělala naposledy.

Vypusťte mysl To, co máte vevnitř, se promítá navenek. Podle toho, jak vypadá váš život, lze snadno poznat, co máte na srdci, ale také, co máte v hlavě. Tím, že uklidíte pokoj a protřídíte skříň, vytvoříte jistě větší pořádek a řád, když však pročistíte svou mysl, vytvoříte v životě zdroj jasnosti, pořádku a řádu, který se potom může promítat do všech oblastí vašeho života. Začněte tedy u zdroje, protože jak přemýšlíme, tak žijeme. Za sebe mohu říct, že od té doby, co jsem si dovolila svou mysl vypustit z klece zastaralých a cizích přesvědčení – ale doopravdy vypustit!!! – začaly se mi otevírat možnosti, nápady a inovativní přístupy, o kterých se mi před tím ani nezdálo.

Jak na rituál? Jak si vytvořit rituál, abyste mohli nechat za sebou vše, co potřebujete, a vykročit svobodně a lehce ve svém životě dál? Připravte si papír, tužku, svíčku a oblíbený pohár s vodou. Na papír vypište vše, co chcete, aby z vašeho života odešlo, co chcete změnit. Třeba komunikační bloky, uzavřenost, stres, únava, vyčerpaní, …ale i přesvědčení jako například: „Musím být dokonalá." A podobné. Dejte si dostatek času. Vypište vše, jak cítíte. Poté zapalte svíčku a nechte papír shořet. Dovolte si vše nechat odejít. Do poháru s vodou našeptejte naopak, co chcete do svého života přijmout. Pro příklad otevřenou komunikaci, sdílení, důvěru, čistou energii, radost, lásku… A vytvořte si nové afirmace: „Mám se ráda taková, jaká jsem."