Kněžka Lilia Khousnoutdinová: Rituál, který vás zbaví strachu a splní přání

S rituálem můžeme oslavit proměny přírody – příchod jara, plnost léta, plodnost podzimu a odpočinek v zimě; ale i proměny našeho těla – narození, těhotenství, porod, přechod.

S kým rituál podstoupit? Rituál můžete dělat sama anebo společně se svými blízkými. Můžete jej dělat pro sebe, ale i pro druhé. V tom tkví jeho kouzlo variability. Nikdy není stejný, vždy je šitý na míru tomu, kdo jej potřebuje. Stačí se jen vcítit a vložit do něj svou intuici a srdce, ty vás povedou.

Uvědomte si, co opravdu chcete V první řadě je důležité si udělat dostatek času na to, abyste zjistila, co je vaším pravým záměrem. Co je to, co chcete ve svém životě podpořit nebo uzavřít? Spolu se sny a přáními, s touhou po změnách přicházejí i strachy a právě díky rituálu je můžete nechat odejít a tak vytvořit prostor pro splnění svých přání. Dalším krokem je propojit se se záměrem a sama se sebou. Zkuste si uvědomit, co by vám pomohlo, aby měl rituál dostatečnou sílu, aby dokázal podpořit váš záměr. Intuice vás často navede k tomu, které atributy použít.

Svíčka proti strachu Jste připravená? Chcete zhmotnit svá přání a přitáhnout si je do života? Pak se můžete pustit do rituálu: Napojte se na svou intuici. Připravit si rituální pomůcky, které vás podpoří při rituálu, jako je například svíčka, květináč s půdou, semínka, voda. Do zapálené svíčky můžete našeptat všechny své strachy, to, co vás od vašich snů odvádí, a důvody, proč si je neplníte. Sfoukněte je s plným vědomím toho, že je nyní necháváte odejít, aby vám již ve splnění nebránily. Poděkujte ohni, že pomohl spálit vše, co vám v životě již neslouží.

Semínka jako přání Do květináče vložte hlínu a propojte se s matkou zemí, která podpoří a vyživí váš záměr. Uvědomte si její vůni a hebkost, jak se dotýká vašich rukou, jako by jim žehnala. Propojte se se všemi svými smysly. A nyní můžete vkládat semínka do země a s každým říkat nahlas přání nebo vizi, které do ní vkládáte a jejichž splnění si přejete. Když vložíte do země všechna semínka, můžete je další zemí přikrýt jako peřinkou.

Voda jako živina Vezměte vodu, napojte se na živel vody a požádejte jej o to, aby vaše záměry vyživil a stejně tak i to, co přejete sama sobě na cestě za splněním. Co si přejete cítit a co pro splnění svého přání i chcete udělat? Protože je vždy důležité si uvědomit, že první krok musíme udělat my sami a často bývá prvním krokem rituál. Protože to znamená, že připustíme to, že můžeme odhodit strachy a připustit to, že se i ty nejtajnější sny mohou plnit.