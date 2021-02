Kněžka Lilia Khousnoutdinová: Rituál na Valentýna, který upevní magii vztahu

Partnerství, láska, pocit bezpečí, vzájemnosti, napojení, komunikace a vášně jsou to, proč tvoříme vztah. To obohacuje náš život, to nám dává energii. Důležité je však nejen přijímat, ale lásku i dávat, být v lásce společně. Pozornost si na počátku vztahů dáváme neskutečnou. Je to jako by se dvě řeky spojily v jednu a setřela se jejich identita, po čase obě řeky začnou tvořit zpátky zase svou jedinečnost, ale již nádherně obohacenou o tu druhou.

Každý vztah je nádherný na počátku, plný náboje a jiskření. Jak jej ale udržet po celou dobu? Mnohdy se může po delším čase trvání vztahu do něj dostat rutina. Vše začíná být stejné, přichází šeď, zavalení povinnostmi, rozdělení úkolů a managementu rodiny. Vše je jasné, jisté, potřeba komunikace se vytrácí, někdy i doteky a objetí. A pak přijde chvíle, jako by se jeden vzbudil ze snu a zjistil, že zmizel ten náboj, ta jiskrná energie. Proto je důležité si vzájemnou lásku připomínat, mít svá výročí, ale slavit i svátky, které oslavují lásku, jako je svatý Valentýn, Beltane, První máj. Pojďme si tedy společně vytvořit rituál, jak zase zažehnout ten plamen lásky v našem vztahu a již jej udržet.

Valentýnský rituál

Využijte tento čas a udělejte si celý den pro sebe. Najděte prostor, kde se vy i váš partner budete cítit dobře a v bezpečí, nebude vás nikdo rušit, ani telefon. My jako ženy umíme vytvořit intimní místo tak, aby vyhovovalo oběma. Domluvte se předem na tom, co oba dva od toho dne očekáváte. Protože ženě i muži vyhovuje něco jiného. V rámci rituálu se zaměřte na vzájemnou péči, dotyky, masáž, ale nachystejte si i něco dobrého, co oba rádi jíte. Můžete jít třeba i na procházku ruku v ruce.

Buďte spolu celý den, komunikujte spolu otevřeně o svých přáních, pocitech, plánech. Během dne si vytvořte krabici nebo sklenici, do které budete psát na papír, za co jste vděční ve vašem vztahu, a vkládejte to do ní. Jednou za čas si sami nebo společně můžete vše přečíst. Na konci dne společně zapalte svíčku a oba do ní našeptejte to, co chcete společně tvořit, v jaké energii, jak se při tom chcete cítit a kam chcete společně vykročit. Rituál je nádherné zakončit smyslným propojením v milování.