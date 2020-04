Kněžka Lilia Khousnoutdinová: Rituál očištění se pro novou etapu

Žijeme v nelehké situaci, v situaci, kterou nikdo z nás nečekal. To, co se děje, velmi ovlivňuje naše životy. Mísí se v nás různé pocity, ať už strach, nebo naopak prožívání hluboké partnerské nebo rodinné sounáležitosti. Nyní je ten pravý čas, který prověří žebříček našich hodnot. Ale zároveň nás zastavil, aby nám ukázal odraz v zrcadle uvědomění.

Jak odpovíme na otázky „Byla jsem spokojená v tom, jak jsem žila doposud? Kolik času jsem věnovala sobě, tomu, koho a co mám ráda? Naslouchala jsem svým potřebám a intuici? Hnala jsem se stále za něčím, nebo jsem žila v přítomném okamžiku?“ Mnozí z nás bilancují a cítí potřebu za vším, co bylo, udělat tlustou čáru a vykročit nově a lehčeji dál. Tento čas, tato situace je pro to právě nejvhodnější. Využijme jí co nejvíce efektivně a berme jako poučení do dalších dnů.

Rituál jen pro vás

Posaďte se a zaměřte svou pozornost do středu svého těla, nadechněte se a vydechněte. Můžete si nad lampu, ze které vychází vůně levandule, stoupnout a nechat očistit své tělo nebo nad ní nechat alespoň ruce jako symbol toho, že si od života berete, ale zároveň i dáváte, a proto je třeba je očistit. Nechte zároveň očistit i připravený prstýnek. Zapalte svíčku a do plamene vyjádřete vše, co už ve svém životě nechcete a je na čase to ukončit. Vše, co chcete nechat za sebou, abyste mohla svobodně vykročit dál.

Až vše řeknete, na znamení toho, že to již končí, svíčku sfoukněte. Do poháru s vodou položte prstýnek, vyslovte všechna svá přání a touhy, to, jak mají vypadat nové kroky v životě. Jak se chcete cítit a co prožívat. Poděkujte, vyjměte prsten a vodu vypijte, aby to, co si přejete, se zhmotnilo skrze vás. Pro uzemnění a každodenní připomenutí si na prst navlékněte prsten. Při pohledu na něj vám vždy na mysli vytane to, co je vaším záměrem. Což je důležité, abyste nesměřovala ke stejnému stylu života jako předtím.