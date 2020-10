Kněžka Lilia Khousnoutdinová: Rituál pro období Samhain neboli Dušiček

Za nedlouho nás čeká jeden z největších pohanských, ale i současných svátků – Dušičky neboli Samhain. Pojďte jej využít k hlubokým uvědoměním. Poradí vám partnerka Karla Janečka, kněžka Lilia Khousnoutdinová.

Místo pro nové začátky Toto období je časem proměny a přechodu. Dny se zkracují a umírající rostliny poukazují na příchod konce plodné části roku. Je to také čas dlouhého zimního spánku a skrytých změn kolem nás. Objevuje se prostor pro dokončení všeho starého a vytvoření tak místa pro nové začátky. Je to období, kdy musíme pustit vše, co nám již neslouží, i kdyby to bylo to, co nám dává zázemí a pocit bezpečí. Jak vykonat rituál na Dušičky? Podívejte se na video:

Pište na papír Jak v okolí, tak i v nás se vše stahuje směrem dovnitř, a to také právě díky tomu, že dříve nastává tma. Energie nás vede k tomu, abychom se ponořili sami do sebe, snížili svou aktivitu směrem ven. Díky tomu se můžeme věnovat introspekci, nahlížení do sebe. Dát si dostatek času a začít bilancovat, co se nám v letošním roce podařilo. Mnohdy k tomu nestačí jeden den a rychlé uvědomění. Pracujte s tím, udělejte si dobrý čaj, večer si v klidu sedněte a pište na papír. Až budete mít pocit, že toto je všechno, přečtěte si jej. Uvědomte si s hlubokou vděčností to, co máte. Klidně můžete v psaní pokračovat i další dny. Otázky zní: „Co se mi podařilo tento rok? Co jsem krásného zažila? Co jsem si uvědomila?" Takový seznam si můžete udělat sama pro sebe, ale zároveň i s rodinou. Pak si ho můžete vystavit někam na viditelné místo, děti jej mohou doplnit obrázky.

Důvěřujte plamenu Další částí rituálu je uvědomění si toho, co chcete nechat za sebou. Co už nechcete ve svém životě, ale s vděčností přijmete tu zkušenost, která vás posunula v životě dál. Zase si můžete vytvořit seznam. Dobré je psát jednotlivé věci na malé papírky. Co je to, co ve svém životě již nechci prožívat? Co je pro mě minulost? Co mě zatěžuje? Na čem lpím z pocitu zvyku? Až to budete mít sepsáno, můžete rituálně spálit každý papírek jednotlivě s vcítěním se do toho, co na něm je napsáno, vědomě poděkovat a nechat to odejít. Plamen vše přetvoří, důvěřujte mu.