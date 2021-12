Kněžka Lilia Khousnoutdinova: Rituál vnitřního uvědomění a spojení s předky

Kněžna Libuše byla vůdkyní, která za sebou v českých dějinách zanechala legendární stopu. Můžeme ji považovat za mezistupeň mezi nebeským panteonem a námi obyčejnými smrtelníky. Libuše je pomyslným můstkem mezi příběhy bohyň a reálným světem. Víme o ní, že byla partnerkou, manželkou, milenkou, matkou, ale i panovnicí, která vedla zemi k prosperitě, stabilitě a blahobytu. Sjednocovala v sobě jak to něžné, intuitivní a krásné, tak to více racionální a drsné. Právě díky tomu se i my o tento archetyp můžeme v dnešní době, která směřuje k rovnosti mužů a žen, vnitřně opřít.

Každá z nás může být tímtéž, čím tehdy byla kněžna Libuše. Být svou, odvážnou, zranitelnou, celistvou, milující, silnou a moudrou. Uvědomovat si, že rozhodujeme o našem životě, o tom, kam bude směřovat, co je jeho podstatou. Jaké chceme mít vztahy? Za jakými cíli se chceme vydat? Co chceme tvořit, prožívat a jaké hodnoty naplňovat? Toto je dědictví kněžny Libuše.

Jak na rituál?

Na rituál, který nám pomůže propojit se s vlastním já a zároveň s našimi kořeny, si připravte fotografie svých předků. Zapalte si svíčku jako vyjádření úcty k životu. Pohlédněte na fotografie, zavzpomínejte na to, co jste společně prožili. Co vás naučili? V čem vás podporovali? Jaké předpoklady a vlastnosti jste převzala? Čím vším prošli, aby vy jste se měla lépe? Jakou cestou se vydali? Nahlas řekněte, za co jste v životě vděčná. Poděkujte i jim, za to, že vám vyšlapali cestu, podpořili její směr. Nahlas vyslovte, jaké jsou vaše životní hodnoty a k jakým cílům chcete v dalším roce dospět.