Kněžka Lilia Khousnoutdinová: Rituály na ukončení minulosti a získání lásky

Rituál je určitý druh obřadu, kterým nás může někdo provázet (kněz, kněžka nebo úřední osoba) nebo jej můžete tvořit vy sama. Dá se říci, že během života jej můžete použít při každé příležitosti, kdy chcete něco oslavit, ukončit nebo začít něco nového. Jsou to tedy takzvané přechodové rituály. Možná si teď vzpomenete na vítání občánků nebo když jste nastupovala do první třídy či na proslov ředitele na střední škole při zahájení školního roku, svatební obřad anebo poslední rozloučení.

Ale i třeba to, co už víte, že máte ukončit a chcete prostě jít dál. Něco, co vás vnitřně bolí a omezuje v tom žít svobodně. Tím mám na mysli například city k někomu, s kým vztah třeba již dávno skončil a vás stále trápí vzpomínky a „co by kdyby“, které stále zní v hlavě. Čekáte už dlouho na něco, co třeba ani nemusí přijít, a vy mezitím „nevidíte, neslyšíte“ to, že třeba právě v tuhle chvíli okolo vás je někdo, vedle koho opravdu stojí za to prožít život. Při každém ustřihnutí konečků vlasů si uvědomte, že odchází část, která k vám již nepatří. Něco, co je spojené s ním, něco, co vás k němu poutá. A až bude účes dokončen, nadechněte se a vykročte vstříc novému.

V životě je řada situací, které jsou pro vás těžké a které můžete pomocí rituálu zpracovat. Možností k tomu je dost, dá se říci, že se objevují na každém kroku. Myslíte, že ne? Jako úplně jednoduchý příklad vám uvedu třeba, když jdete ke kadeřnici. Nový účes může znamenat nový začátek a vše, co vám kadeřnice odstřihne, můžete s plným vědomím pustit. Uvědomit si přesně to, co potřebujete pustit – strachy, vzteky, nevyjádřené emoce nebo slova.

Jak pomocí rituálu přivést do života lásku?

Doma si potom můžete udělat rituál na přivedení lásky/partnera do svého života. Připravte si k tomu svíčku, tužku a papír, pohár s vodou a zvonek. Na začátku rituálu jako symbol toho, že chcete do svého života přivolat lásku, můžete zazvonit zvonkem a uvědomte si, že skrze ten zvuk přichází odezva. Že říkáte jasné ANO, jsem hodna lásky, ANO, jsem připravená na vztah, ANO, přijď do mého života.

Zapalte svíčku a řekněte do jejího plamene to, co chcete ve svém životě zapálit, co do něj chcete skrze lásku přivést... Například šťastný a naplněný partnerský vztah, otevřenou komunikaci, vzájemné citové napojení, rovnováhu, harmonii. Poté si vezměte pohár s vodou nebo vínem a našeptejte do něj to, co chcete skrze lásku prožívat, jaké emoce chcete cítit. Až vše vyjádříte, nápoj vypijte, aby vše to, co jste si přála, bylo uvnitř vás.

A jako poslední si můžete vzít papír a tužku a napsat, jaký by váš partner měl být. Nezapomeňte vyjádřit vše, protože to, co opomenete, prostě nepřijde. Rituál můžete zase ukončit zazvoněním zvonku. A nyní už do vašeho života může vstoupit láska, tak jí dejte příležitost.