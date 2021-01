Kněžka Lilia Khousnoutdinova: Rituály pro nový rok a nové začátky

Nastal nový rok. Pro každého z nás to znamená něco jiného. Někdo si dává předsevzetí a dokáže je splnit, jiný ne. Většina z nás má také mnoho přání, která by si v novém roce ráda splnila. Jak si je přát, aby opravdu vyšla? To vám poradí partnerka Karla Janečka, kněžka Lilia Khousnoutdinova.

Upevněte své hodnoty Co je důležité ve chvíli, kdy se rozhodneme bilancovat nad tím, co bylo a co bude? Zastavit se a uvědomit si, kde jsem právě teď a tady. Nechat si prostor na to zacítit, jak to nyní je a jak se v tom cítím. Dejte si na to klidně několik dnů. Uvědomte si, co cítíte, jak vám je, co máte, jaké vztahy prožíváte. Buďte ve své realitě pevně nohama na zemi. Jak si správně přát? Podívejte se na video:

Jak na rituál? Připravte si nějakou pěknou průhlednou vázu nebo lahev. Nastříhejte si malé papírky a na ně můžete psát, za co jste v životě vděčná. Opravdu si na to dejte několik dní. A na každý papírek napište jednu věc. Lahev se začne naplňovat. Tím, že vše napíšete, se upevňuje hodnota, kterou to pro vás má. Nechte si lahev někde viditelně, ať si můžete každý den připomenout, co vše v životě máte. Po tom, co jste si vytvořila uzemnění a podpoření vděčnosti za to, co máte, se zaměřte na to, co do svého života chcete dodat. Co vám chybí? Jak byste se cítila, kdybyste to měla. Zastavte se, ponořte se do svého středu, zavřete si oči a najděte ten pocit, tu energii, která se vám rozlije po celém těle.

Vciťte se do přání Důležité pravidlo totiž je necílit přímo na hmotné věci, ale na to, jak se budete cítit, když je budete mít. Jakou energii vám přinesou. Posaďte se do křesla nebo na měkkou pohovku, zavřete si oči a představte si to úplně do všech podrobností. Třeba si přejete nové bydlení. Je rozdíl chtít konkrétní dům a přát si opravdový domov s jeho atmosférou. Představte si, že v něm sedíte a uvnitř sebe máte krásný pocit. Panuje tam pohoda, voní čerstvě uvařená káva a vy i celá rodina jste spolu pohromadě a smějete se.