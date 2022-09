Kněžka Lilia Khousnoutdinova: Rituály propojení s elementem země

Podzim je opět tu, z pole se sklízely plodiny a země je zase vidět ve své plné kráse. Když se rozhlédnete okolo sebe, začnete vnímat tu hojnost dozrávajícího ovoce a to, jak se listy začínají barvit dozlatova. Partnerka Karla Janečka kněžka Lilia Khousnoutdinova radí, jaké rituály v tomto období vykonat.

Kdo je to Mokoš? Mokoš – bohyně země – vám pomůže stát pevně na svých nohou a cítit se hluboce zakořeněni v matce zemi. Přináší moudrost královny, která dobře vládne svému království a přijímá zasloužené plody své práce. Učí respektovat a chránit své hranice i hranice lidí kolem tebe. Naučí ctít svoje tělo jako dar a pečovat o ně s láskou. Živel země nám pomáhá existovat ve hmotě a manifestovat, zhmotňovat své sny a vize. Co to jsou rituály podle Lilie Khousnoutdinové? Podívejte se na video:

Rituál domácích prací Když se zkusíme vrátit z hlavy zpátky do těla, zpátky do rukou a vyzkoušíme znovu nějakou ženskou práci typu vyšívání nebo tvoření z hlíny, pouštíme do svého života novou kvalitu. Na ložní prádlo můžeme vyšít iniciály spolu s nějakým požehnáním. Tyto jednoduché činy pak mohou na subtilní úrovni pozitivně ovlivňovat náš rodinný život. Touto cestou do něj mohu vnášet jemnou, ale velmi mocnou magickou energii, péči a lásku. Kromě látky je totiž přímo fyzicky vetkávána také do našich životů. Obyčejné vaření nebo uklízení takto pojaté může vnést do našeho života kouzlo. Obzvlášť na podzim, kdy intenzivně zavařujeme a zpracováváme plody naší dosavadní práce. Do všech těchto činností můžeme přidat něco navíc. Magie je totiž tím, co ovlivňuje hmotu, aniž to je možné na první pohled spatřit. Tvořte v harmonii a s láskou, tato energie pak bude ze všeho, co děláte, vyzařovat.

Nechte proudit radost Země je pro nás stabilitou a pevnou strukturou. Když se jí dostává dostatečné péče a výživy, dává nám neskutečné dary. Díky ní si uvědomujeme HOJNOST, která přichází do našich životů. A to nejenom v oblasti stravování, ale i zdraví, finanční stability, dobré pracovní pozice, bydlení, celkového zázemí i vztahů. A proto je nyní i ten správný čas zastavit se a položit si otázky: „Jak pečuji o své tělo, svou mysl a vztahy? Jdu za splněním svých snů a vizí? Co jsem pro to v letošním roce udělala a jaké plody mi to přineslo?" Dovolujete si oslavit to, co se vám podařilo? V soukromém i pracovním životě? Mít radost a dostatečně ji nechat rozproudit po celém těle? Pojďte si udělat sama pro sebe nebo i pro své přátele a rodinu den, kdy budete sdílet své úspěchy a společně to oslavíte třeba piknikem na zahradě.