Kněžka Lilia Khousnoutdinová: Rituály proti koronaviru i jarní detox

Mnoho z nás mělo velké plány. Stejně tak jako i já, chtěla jsem cestovat, účastnit se kurzů a výcviků, přednášet, nyní je vše jinak. A samozřejmě jsem stejně jako většina z vás doma s rodinou. Tato situace nás vede k tomu, abychom si uvědomili svou vděčnost za to, co máme. Protože jak jinak si to uvědomíme než tím, že o to dočasně přijdeme. Kdy jindy pocítíme důležitost zdraví? Až když nás naše tělo nějakým způsobem zastaví, a to právě ve chvíli, kdy ho neposloucháme. Využijme proto tento čas k tomu, abychom byli spolu vědomě a zcela přítomně. Abychom si řekli to, co jsme ještě nevyjádřili, a vzájemně si poděkovali. Zároveň je důležité podpořit své tělo, svou imunitu, zařadit i detox.

Důležité je si uklidit a vyčistit nejen prostor, kde žijeme, ale i sami v sobě. S každou vymetenou pavučinkou si můžete představit, že vymetáte svoje strachy, vztek, pocit bezmoci, jakoukoliv negativní emoci. A pokud chcete řádně a rituálně vyčistit domácnost, můžete použít bílou šalvěj, levanduli nebo jiné očistné vykuřovadlo a projít s ním všechny místnosti. Vědomě se zaměřit na to, že čistíte prostor, kde žijete, od všech nemocí, strachů, negativity. Poté pořádně vyvětrejte a následně pokoje projděte se zapálenou bílou svíčkou. A přitom nahlas vyslovujte, co chcete, aby světlo svíčky přineslo – zdraví, bezpečí, lásku, otevřenost, komunikaci…

Zaměřte se na tělo

Stejně tak vědomě pečujte i o svoje tělo. Uvědomujte si, co jíte. Jezte v klidu. S každým soustem myslete na to, že do vašeho těla proudí vitamíny, a tím ho posilují a stává se tak odolnějším. Buďte vděčná za to, co máte, a nemyslete na to, co nelze. Protože tato situace opravdu přinesla nové možnosti, nové zkušenosti a uvědomění.

Rozhlédněte se kolem sebe, vyjděte do přírody. V přírodě na sluníčku, ale stejně tak i doma, se zastavte. Zaměřte svou pozornost na své tělo a zhluboka se nadechněte nosem, vnímejte vůni. Při každém nádechu si uvědomte vděčnost, protože do vašeho těla přichází skrze nádech život, a při výdechu vypusťte vše, co vás omezuje a trápí. Přijímejte energii, nechte se dobít.