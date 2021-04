Kněžka Lilia Khousnoutdinová: Velikonoční rituály stability a ochrany

Nejoblíbenějšími jarními svátky jsou Velikonoce, které jsou právě v plném proudu. I když je ani letos kvůli vládním restrikcím nemůžete slavit tak, jak jste byla v minulých letech zvyklá, neznamená to, že byste si je neměla užít. Naopak, najděte si během nich dostatek času na rodinu i na vykonání velikonočních rituálů.

Symbol Ostary Jsou Velikonoce. Většina dnešních velikonočních zvyků vychází ze starých pohanských obřadů kolem tohoto svátku: Například jedním z důležitých symbolů Ostary jsou vejce, které symbolizují nový život a potenciál. V knize Pramatka Času se píše, že vejce na rovnodennost se malovala červenou barvou (barvou života) a posvátnými symboly. Tato tradice přežívá dodnes, kdy se po celém světě na Velikonoce krásně zdobí vejce. Je to období, kdy oheň, odvaha a vášeň začínají znovu převládat po dlouhém zimním spánku. K oslavě Ostary se zapalovaly ohně, tančilo se a zpívalo v kruhu, oblékalo se do červených a zelených šatů. Byl to čas veselých oslav s přáteli, kdy se jedl čerstvý chléb a pilo červené víno jako symbol krve a života. Oslava měla uctít a přinést naplněný a radostný život. Co to je Cesta Extáze? Podívejte se na video:

Čas s rodinou Jak můžeme pojmout oslavu Velikonoc v dnešní době? Dopřejme si čas klidu s rodinou a prostor pro společné tvoření. Uvědomte si tu blízkost, když jste spolu, a vděčnost, že tomu tak je. Než začnete společně tvořit, poděkujte svým předkům za život a vzpomeňte s láskou na blízké, kteří tu již nejsou, zapalte na jejich počest svíčku. Na oslavu můžete upéct beránka nebo mazanec a ozdobit jej rozinkami, mandlemi, aby k vám našla cestu hojnost. Kněžka Lilia Khousnoutdinová: Rituál, který ukončí nevyhovující život a posune dál V období dovolených máte prostor a čas se zastavit. Uvědomit si, co…

Čistá mysl Společně nebo sama můžete malovat, zdobit vejce jak slepičí, tak i třeba si vymalovat ty, které si vyrobíte z papíru nebo vytvarujete z proutí do požadovaného tvaru. Používejte přírodní materiály, vše, co naleznete venku při procházce. Fantazii se meze nekladou. Důležité je si užít tento čas, nechat mysl čistou, aby do ní mohly přicházet nové vhledy právě spojené s radostnou kreativitou i tvořením nových vizí v životě. Kněžka Lilia Khousnoutdinová: Rituál pojmenování a přivítání dítěte do rodiny Rituál přivítání a pojmenování dítěte propojuje miminko s celou…