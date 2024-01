Kněžky lásky prozradily: Jaké zvrácenosti po nich muži chtějí?

Pokračování 2 / 7

Hraní na dudy

Luciana: „Kdysi si mě pozvala na svůj mejdan parta chlápků. Už si nepamatuju, jestli šlo o oslavu narozenin, nebo rozlučku se svobodou, to je ale vlastně jedno. Byli to nějací Angličani a akce se konala na hotelovém pokoji jednoho z nich. Dali židle do kruhu, mě posadili doprostřed a musela jsem několik hodin hrát na dudy, zatímco oni přitom masturbovali. Vůbec jsem to nechápala, nic jiného po mně nechtěli… Ale zaplatili přímo královsky!“