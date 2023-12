Kniha jako vánoční dárek? Určitě, ale na těchto 5 titulů raději zapomeňte

Pokračování 5 / 5

Knihy spojené s věkem

„Třicítka na krku“, „Jak se žije padesátkám“. Už víte, kam míříme? Rádoby vtipné publikace

upozorňující na to, co vás čeká, co od vás společnost očekává, s tipy na to, jak se vypořádat se svým věkem. Děkujeme, nechceme. „Smysl dárků je podle našeho názoru v tom, že druhému dáme něco, co jej potěší a co by si třeba sám běžně nekoupil, protože to nutně nepotřebuje. Knihy patří mezi dárky k těm nejoblíbenějším, tak to prosím při výběru nezkazte. Pokud si nejste jistí, vždy se obdarovaného raději zeptejte nebo se poraďte s dobrým knihkupcem. Byla by škoda sáhnout vedle,“ komentuje výběr knih Barbora Votavová z Knihobotu.