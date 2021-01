Kniha, která zaujala: Co vše může odhalit skříň plná Diora

Dodnes mě mrzí, že jsem v záchvatu likvidace starých krámů vyhodila žluté hedvábné šaty, které měla babička ušité v salonu na míru za první republiky. O to víc mě zasáhl příběh, ve kterém hraje jednu z hlavních rolí právě skříň plná šatů po babičce, a to slavné značky Dior.

Létání, móda, touha a Dior

V příběhu Letopisy Narnie je zapomenutá skříň bránou do tajemného pohádkového světa plného dobrodružství. Stejně tak i v knize australské spisovatelky Natashy Lesterové: Skříň plná Diora je stará skříň cestou k napínavému příběhu, nikoliv však do světa fantazie, ale do minulosti. Oděvní restaurátorka Kat Jourdanová objeví v babiččině domě skříň plnou šatů nezměrné hodnoty. S tím, jak se Kat noří hlouběji do tajemství zapomenutého pokladu i své rodiny, začíná zpochybňovat vše, co si myslela, že ví o své milované babičce. Odhalí tak příběh velké lásky a přátelství.

Vyprávění se odehrává jednak v současnosti, odkud se ale vydáváme do Anglie v roce 1939. Tehdy se talentovaná pilotka Skye Penrosová připojuje k britskému válečnému úsilí. Díky tomu se opět setká se svou odcizenou sestrou Liberty a také nejlepším kamarádem z dětství Nicholasem Crawfordem, který je teď zasnoubený s okouzlující Francouzkou Margaux Jourdanovou.

Přesuneme se také do válečné Francie a do Paříže roku 1947, kdy módní návrhář Christian Dior odhaluje válkou zničenému světu svou první extravagantní kolekci stylu New Look. Debutový pafrém pojmenuje Miss Dior a je poctou jeho sestře Catherine, která byla zapojena do francouzského odboje a část války strávila v koncentračním táboře.

Pokud rádi čtete příběhy zasazené do minulosti prodchnuté přiměřenou dávkou romantiky, tak je to kniha pro vás. Autorka si udělala důkladné dobové rešerše, takže se dozvíte řadu detailů z života válečné i poválečné Francie i nahlédnete do zákulisí tehdejšího světa haute couture. Kniha je plná špionů, francouzského odboje, živých detailů a především postav hlavních hrdinek – odvážných mladých žen, které jsou odhodlané sehrát svou roli ve válce. Tady malá ukázka:

"Dne 6. července, měsíc po vylodění v Normandii, byly spojenecké oddíly ještě daleko od Paříže, a když Skye, Margaux a Catherine kráčely po ulici, přistoupili k nim tři muži v šedých uniformách gestapa. Ani jedna na sobě nedala znát strach. Ale muži nešli dál. Zastavili se a Skye okamžitě věděla, že je někdo zradil. Podezření možná získal Margauxin nacista. Třeba viděli Catherine, jak vysílá zprávy. Možná někdo z lidí, které naverbovala Skye, nebyl tak věrný, jak si myslela.

Margaux se podařilo jednoho z gestapáků kousnout, Skye druhému poškrábala tvář a Catherine třetího pořádně kopla. Na kyanid, který měla na krku, Skye vůbec nepomyslela. Musí zůstat naživu."

Autorku Natashu Lesterovou proslavil už román Pařížská švadlena (Metafora 2019). Pokud máte rádi knihy spisovatelek Kate Furnivallové, Lucindy Rileyové a Kate Mortonové, pak je to kniha pro vás.