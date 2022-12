Kňoural, chlapák či kaňour: Těchto 6 divných mužů potkáte na seznamce

Kňoural vás již na první schůzce zahrne podrobnostmi o jeho životních křivdách a příkoří, detaily na úplně jiné téma nebude šetřit ani kaňour. Jakých šest nejčastějších divných „týpků“ můžete najít na seznamce?

Pozor na neplacené seznamky Na jakékoliv seznamce samozřejmě můžete narazit na naprosto báječného muže. Mnoho žen, které seznamkami prošly, však potvrdí, že na těch neplacených se to hemží různými podivíny. Z tohoto důvodu je vhodnější si za možnost řízeného seznámení pár korun připlatit. Nutná počáteční investice zpravidla „vyřadí ze hry“ jisté procento mužů, s nimiž byste se pravděpodobně nechtěla setkat. I tak řada žen popisuje, jaké nezapomenutelné schůzky díky seznamce absolvovala. Zatímco některé „pobavil“ skutečný kaňour, jiné kňoural či všeznalý mudrc. Jak funguje seznamování v Číně? Podívejte se na video:

Chlapáci Chlapáci, alfa samci, prostě „správní chlapi“ by dle svých slov i chování mohli v mžiku oka odjet na misi do Afghánistánu nebo klidně raketoplánem na Měsíc. Chlapáci mají vše v malíku. Vždy vědí, umí a s přehledem zvládají, v jejich světě mívají muž i žena jasné role – ty tradiční! Chlapák si s vámi nebude příliš vypisovat, upřednostňuje schůzku. Obvykle už na první schůzce pochopíte, jaká by byla vaše role ve vztahu. Chlapáci se trochu paradoxně vyznačují i tím, že na prvním místě v jejich vesmíru bývá vždy a za všech okolností jejich maličkost. Muži a jejich druhá míza: Jak ji poznat a na co byste se měla připravit? 2 Druhá míza umí dělat nejen děti, ale také přetransformovat „tatínka“…

Slizouni Ano, uznáváme, není to vůbec hezké a korektní označení, ale každá žena, která byla někdy objektem zájmu takového muže, se nerozpakuje toto označení použít. Slizoun je přehnaně vtíravý, úslužný, rád dvojsmyslně naznačuje, rád se vás mimochodem dotkne. Pozor, ale to neznamená, že v intimní oblasti půjde o nadsamce! Ze slizouna vyzařuje neupřímnost a jeho blízkost vám bude brzy vyloženě nepříjemná. Slizoun si obvykle rád píše – lichotí, dotírá, navrhuje. Je medový, lepivý a komunikace s ním se jen těžko utne. O čem muži v sexu nejčastěji lžou? Když tvrdí toto, většinou neříkají pravdu! 1 I když jsou drobné a nevinné lži při milování blízké spíše ženám, ani…

Kaňourové Kaňour, chcete-li kanec, může být klidně zároveň i chlapákem, nebo dokonce slizounem, má však na rozdíl od dvou předchozích „modelů“ zcela přímý tah na branku. Výhodou je, že to nijak neskrývá – prostě víte, na čem jste. Pozve vás na skleničku a pak hned k sobě domů a klidně vám sdělí, jak to má rád. Jste-li podobného naladění, může vám setkání s kancem přinést zajímavé povyražení. Erotické online seznamky: Kde najít ty nejspolehlivější a jaká jsou rizika? Kromě dam, které preferují jednoho stálého partnera, přibývá i těch,…

Mudrci Zatímco chlapák vás bude chtít ohromovat velikostí svého ega, kanec mohutností svého „nářadíčka“, mudrc vás bude chtít uhranout svou inteligencí, rozhledem a logikou. Vysvětlí vám, proč je ten ubrus v restauraci špatně vypraný, jak by během čtyřiadvaceti hodin vyřešil válku na Ukrajině, i blahosklonně vysvětlí, jakým spojem máte napříště cestovat na schůzku, protože to bude o minutu dvacet rychlejší. On a jedině on ví všechno, ví jak a také proč. Mudrci rádi mluví i píší, slova jsou jejich drogou i vzduchem. Obvykle ale nebývají muži činu, jakéhokoliv činu. Jednoduše více mluví, než konají. Když muži ničí blízké a ženy sebe: Toto jsou důsledky nízkého sebevědomí Nízké sebevědomí se u žen a mužů může projevovat zcela odlišně. Jaké…

Kňouralové Kňoural nemusí zpočátku působit nesympaticky, pokud umí hezky mluvit, může ve vás dokonce vyvolat lichotivý pocit, že jste mu natolik sympatická, že se vám rozhodl svěřit. Jenže když se se svými trápeními, křivdami a nespravedlnostmi života, za které mohou všichni ostatní, jen on ne, svěřuje neustále, je zřejmé, že čeho je moc, toho bude příliš. Kňoural je zahleděný do sebe, chce vaši plnou pozornost, soucit a péči. Těchto 6 vlastností ženy na mužích zbožňují: Máte to stejně, nebo se lišíte? 3 Co žena, to názor, existují však vlastnosti, na kterých se ženské…

Puntičkář/podivín Puntičkář/podivín musí mít vždy a za všech okolností věci na svém místě – příbor, propisku i vás, potenciální partnerku. On určuje, kde a kdy se sejdete a jak bude vše probíhat. „Setkala jsem se dokonce s mužem, který mě požádal o to, zda bych si mohla na první schůzku vzít červené šaty a černé boty. Přišla jsem ve fialových a nechtěla si dát jím doporučované víno. Bylo vidět, jak těžce se s tím vyrovnává,“ svěřuje se paní Renata. Renata dala i tak vztahu šanci, neboť se jí onen muž fyzicky líbil. Bohužel to ke vztahu nestačilo. „On se třeba přezouval do bačkor před bytem, ale na záchod a do obýváku se zase zouval. Vše měl doma seřazené podle velikosti, barev či abecedy. Bohužel chtěl, abych jeho zásady vzala za své i já,“ vzpomíná Renata. Puntičkář/podivín potřebuje mít vše pod kontrolou a na svém místě. Takový vztah zpravidla nebývá k žití. Ženy versus muži: Jak rozdílní jsme v tom, co nás v sexu vzrušuje? 2 O tom, že mužská a ženská sexualita je rozdílná, už dávno není…