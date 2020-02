K masopustu neodmyslitelně patří koblihy. Domácí! Alespoň jednou za rok si je dopřejte. Tady jsou recepty na klasické koblihy s marmeládou, koblihy s tvarohem, s jablky i staročeské hnětýnky.

Masopustní koblihy

Kdo by neměl rád ty kulaté bochánky plné zavařeniny, které se na nás smějí každé ráno v obchodě? Koblihy jsou samozřejmě nejlepší po ránu, ale hodí se skvěle i jako odpolední dezert ke kávě. I když jsou velmi kalorické, jednou za čas naši štíhlou linii nezničí. Proč si je nedopřát zrovna o masopustu. A místo kupované marmelády si dopřejte domácí. Díky ní dostanete svoje masopustní koblihy ještě o level dál. Recept na masopustní koblihy najdete zde.

Rumové koblihy

Nebojte se, že byste se z těchto koblih opili, na celé těsto přijde jen lžička rumu. Opět využijte domácí marmeládu, pokud jste v létě nezavařovali, sáhněte po kvalitní marmeládě, která fakt obsahuje ovoce. Recept na rumové koblihy najdete zde.

Tvarohové koblihy

Pokud je pro vás představa koblihy s marmeládou moc fádní, vyměňte ji za tvaroh. To, jak moc ho osladíte, záleží čistě na vás, můžete do něj přidat i citronovou šťávu. Tvaroh použijte balený v alobalu, v tomto případě je lepší než ten ve vaničce. Recept na tvarohové koblihy najdete zde.

Jablkové koblihy se skořicí

Skvělá a nádherně podzimní vůně a chuť. Spojení jablek a skořice udělá z nadýchaných koblih mistrovské dílo. Nezapomeňte posypat cukrem. Kdo chcete více skořicové chuti, posypte místo krystalu skořicovým cukrem.

Recept na koblihy s jablky najdete zde.

Staročeské hnětýnky

Hnětýnky sice nejsou úplně koblihy, ale pokud si chcete pochutnat na něčem sladkém, ale ne úplně přeslazeném a s náplní, jsou hnětýnky to pravé. Co hospodyňka, to jiný recept, což platí i u koblih, ale rozhodně se do jejich receptu pusťte třeba hned o víkendu. Recept na staročeské hnětýnky najdete zde.