Koho čeká v roce 2022 štěstí: Tady je horoskop úspěchu pro všechna znamení

Býci , rok 2022 pro vás začne skvěle, takže si podle toho naplánujte a zorganizujte své aktivity. Pokud máte v nadcházejícím roce učinit nějaká důležitá rozhodnutí, doporučujeme vám, abyste je učinili hned na začátku roku. Chcete-li požádat svého partnera o ruku nebo se přestěhovat do zbrusu nového bytu, je nejlepší to udělat během prvních měsíců. Tím zajistíte, že veškeré vaše snažení bude úspěšné.

Rok 2022 bude pro Blížence jedním z nejšťastnějších. Je to rok, kdy se vám mohou splnit všechny vaše sny. Pokud tedy máte stanovené cíle, začněte na nich pracovat od začátku roku. Je jedno, jak různorodé a jaké povahy budou. Ať už je vaším snem studovat v zahraničí, požádat svého partnera o ruku, nebo získat nové pracovní místo – v tomto roce se vám to podaří. Rok 2021 vás pravděpodobně dost frustroval, ale všechny lekce, které jste v něm získali, se vám budou hodit.

Raci , jaký bude rok 2022, závisí pouze na vás. Věci se mohou vyvíjet buď fantasticky, nebo naopak špatně, pro vás v roce 2022 neexistuje žádná střední cesta. Jak tedy zajistit, aby vám štěstěna zůstala nakloněná? Tvrdou prací, samozřejmě. Musíte se soustředit na to, abyste do všeho investovali naprosto všechny síly, ať jde o nový projekt, milostný život, kariéru, vzdělání, nebo dietu, pracujte tvrdě a pracujte chytře. Jen tak ochutnáte úspěch.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Letos se vám, Lvi, naskytne mnoho zlatých příležitostí a vy je všechny budete přijímat bezhlavě. Připravte se tedy na velmi rušný a akční rok. Šťastné hvězdy budou zářit pro vás, takže neváhejte, kdykoli to bude potřeba, a skočte do všeho, co se vám zamane. Pokaždé vás čeká perfektní a hladké přistání. Ale pozor, nedělejte kompromisy ve své práci jen proto, že jste jedním ze šťastných znamení zvěrokruhu. Vaše úspěchy budou přímo úměrné množství úsilí, které do všech svých snah vložíte.