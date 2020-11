Koktání je nezastavilo: Slavné celebrity, které překonaly handicap a uspěly

Akční herec Bruce Willis vypadá jako prototyp skutečného drsňáka, kterým jen tak něco neotřese, nebývalo to tak ale vždycky. Jako dítě si prošel rozvodem svých rodičů, což na něm zanechalo následky. Začal totiž koktat, a ve škole si proto užil spoustu posměchu. Překvapivě ho ale zachránilo hraní. Když byl na střední škole, začal hrát divadlo, a jakmile vstoupil na pódium, koktání zčistajasna zmizelo. Byl to prý zázrak, a možná i proto se rozhodl, že bude hercem. V „cizí kůži" se cítil jistější.

Julia Roberts

Kdo by to byl řekl, že suverénní zrzka z legendární romantické komedie Pretty Woman v dětství koktala? Je to tak, Julia Roberts opravdu jako malé dítě zadrhávala, a tento logopedický problém dokonce sdílela se svým bratrem Ericem, který je také hercem. Nakonec jí pomohlo pravidelné docházení na logopedii a také to, že díky tomu našla ztracenou sebedůvěru. Kromě Pretty Woman ji pak proslavila i řada dalších rolí a za výkon ve filmu Erin Brockovich dokonce získala Oscara.